В Северобайкальске в Бурятии в 2021 году откроют центр цифрового образования «IT-куб»

Алексей Вольцев

В Северобайкальске в Бурятии в 2021 году откроют центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает информационное агентство «Восток-Телеинформ» со ссылкой на Министерство образования и науки Республики Бурятия.

Центр будет создан в рамках национального проекта «Образование». Общий объем финансирования составляет свыше 12 миллионов рублей.

«Почти 300 наших учителей из Бурятии, которые преподают физику, химию, биологию, педагоги дополнительного образования повысили свою квалификацию на федеральных курсах. Обучение проходило на платформе цифровой образовательной среды Академии Минпросвещения Российской Федерации. Все они, успешно прошедшие обучение, готовы приступить к работе в 95 «Точках роста», «Школьном кванториуме» и «IT-кубе», - отметили в Министерстве образования республики.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.