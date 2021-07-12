В статье "Об историческом единстве русских и украинцев" Путин назвал современную Украину беднейшей страной Европы

Вадим Карасев

Украина в настоящий момент является беднейшей страной Европы, уровень подушевого ВВП ниже, чем в Албании, Молдавии и непризнанном Косово. К такому выводу приходит президент РФ Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которая опубликована на сайте Кремля.

"По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень поду­шевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас – беднейшая страна Европы", - говорится в материале.

При этом Путин отмечает, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система. "Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза", - говорится в статье.

По его словам, РФ и Украина - естественные, взаимодополняющие друг друга экономические партнеры, эта связь способна усиливать конкурентные преимущества. "Такая тесная взаимосвязь способна уси­ливать конку­рентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран", - следует из текста статьи.

