В Украине против коронавируса вакцинировали еще 26 тысяч человек. Первую прививку получили уже 2,3 млн

Алексей Вольцев

В Украине вчера, 11 июля, сделали 26 356 прививок против коронавируса. Из них 13 390 человек получили первую дозу и 12 966 — завершили вакцинацию, то есть получили две дозы.Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.Вакцинацию осуществляли 108 мобильных бригад, 182 пункта прививки и 140 центров вакцинации.Больше всего прививок в сутки сделали препаратом CoronaVac (19 630) и Pfizer (6476).С начала вакцинации в Украине первую дозу получили 2 311 690 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) — 1 177 642 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом).