Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Вологодской области появится третий центр цифрового образования «IT-куб»

В Вологодской области появится третий центр цифрового образования «IT-куб»

В Вологодской области появится третий центр цифрового образования «IT-куб»

В Вологодской области появится третий центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает портал «Культура в Вологодской области». 

Центр создается в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Он разместится в сокольской основной общеобразовательной школе № 2, где начался ремонт, который планируется завершить к 10 августа. В результате будут отремонтированы потолки, стены, пол, входная группа, санузлы и электропроводка, заменена сантехника, радиаторы отопления и оконные блоки.

«Сокольский район – один из крупнейших на Вологодчине. Здесь активно идет расширение производства, увеличивается число рабочих мест, а значит, растет потребность в кадрах, которые формируются еще в школе, в том числе благодаря открытию таких центров цифрового образования, как «IT-куб». Создание сети IT-кубов в регионе способствуют ранней профориентации детей, которые смогут в будущем работать в IT-сфере», - сообщил первый заместитель губернатора, председатель Правительства Вологодской области Антон Кольцов.

Торжественное открытие центра цифрового образования в Соколе запланировано на сентябрь 2021 года.  

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

«Орлёнок» отмечает день рождения
«Орлёнок» отмечает день рождения
В Северобайкальске в Бурятии в 2021 году откроют центр цифрового образования «IT-куб»
В Северобайкальске в Бурятии в 2021 году откроют центр цифрового
"Это все мы": реакция принца Джорджа на финале Евро-2020 стала мемом
"Это все мы": реакция принца Джорджа на финале Евро-2020
В Москве педагоги из разных стран обсудили, что такое стратегическое мышление
В Москве педагоги из разных стран обсудили, что такое стратегическое
В Вологодской области появится третий центр цифрового образования «IT-куб»
В Вологодской области появится третий центр цифрового образования
Россия проведет 62-ю Международную математическую олимпиаду для школьников
Россия проведет 62-ю Международную математическую олимпиаду для
В Южно-Сахалинске в этому году откроют еще один школьный технопарк «Кванториум»
В Южно-Сахалинске в этому году откроют еще один школьный технопарк
В Забайкалье финалистами конкурса «Земский учитель» стали 20 педагогов
В Забайкалье финалистами конкурса «Земский учитель» стали 20 педагогов
Более 500 лет назад знатные жители Западной Африки выбивали себе передние зубы
Более 500 лет назад знатные жители Западной Африки выбивали себе
Сейм Литвы может признать гибридной агрессией вал нелегалов из Белоруссии
Сейм Литвы может признать гибридной агрессией вал нелегалов из
Лунный день сегодня 12 июля 2021 года
Лунный день сегодня 12 июля 2021 года
Вакцину от гепатита С обещают создать через пять лет
Вакцину от гепатита С обещают создать через пять лет

Топ на сегодня

В Бельгии сообщили о первом случае заражения сразу двумя штаммами коронавируса
В Бельгии сообщили о первом случае заражения сразу двумя штаммами
В Израиле начали расследование против Коломойского
В Израиле начали расследование против Коломойского
Politico: США пытаются превратить Европу в своего вассала для борьбы с Россией и КНР
Politico: США пытаются превратить Европу в своего вассала для борьбы
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона вместе с отцом: новые фото
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона вместе с отцом: новые фото
Анджелина Джоли с дочерью Захарой провели день на шопинге
Анджелина Джоли с дочерью Захарой провели день на шопинге

Еще по теме

В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Тамбовской области 1 сентября откроется центр цифрового образования детей «IT-куб.Тамбов»