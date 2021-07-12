В Вологодской области появится третий центр цифрового образования «IT-куб»

Влада Некрасова

В Вологодской области появится третий центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает портал «Культура в Вологодской области».

Центр создается в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Он разместится в сокольской основной общеобразовательной школе № 2, где начался ремонт, который планируется завершить к 10 августа. В результате будут отремонтированы потолки, стены, пол, входная группа, санузлы и электропроводка, заменена сантехника, радиаторы отопления и оконные блоки.

«Сокольский район – один из крупнейших на Вологодчине. Здесь активно идет расширение производства, увеличивается число рабочих мест, а значит, растет потребность в кадрах, которые формируются еще в школе, в том числе благодаря открытию таких центров цифрового образования, как «IT-куб». Создание сети IT-кубов в регионе способствуют ранней профориентации детей, которые смогут в будущем работать в IT-сфере», - сообщил первый заместитель губернатора, председатель Правительства Вологодской области Антон Кольцов.

Торжественное открытие центра цифрового образования в Соколе запланировано на сентябрь 2021 года.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.