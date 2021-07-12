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В Забайкалье финалистами конкурса «Земский учитель» стали 20 педагогов

В Забайкалье финалистами конкурса «Земский учитель» стали 20 педагогов

В Забайкалье финалистами конкурса «Земский учитель» стали 20 педагогов, они будут распределены в 12 районов края, сообщает ГТРК «Чита». 

Всего на региональный конкурс было подано 184 заявки из Хабаровского, Ставропольского, Приморского, Красноярского и Алтайского краев, а также из республик Бурятия, Башкортостан, Марий Эл и других регионов.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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