Вакцину от гепатита С обещают создать через пять лет

Вадим Карасев

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2020 года, один из первооткрывателей вируса гепатита С сэр Майкл Хоутон объявил, что вакцина от заражения гепатитом С может быть внедрена в течение пяти лет. Хоутон обсудит разработку вакцины в специальной презентации на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.

Вирус гепатита С передается при контакте с кровью. Заражение может происходить при переливании крови, контакте с медицинским оборудованием (иглы, инструменты, в том числе стоматологические), в случае если оно не прошло достаточную стерилизацию. К группам риска относятся медицинские работники и наркоманы. Но получить вирус гепатита С можно и в обычной парикмахерской, и в тату-салоне. Есть также вероятность заражения ребенка от матери при родах и от партнера при половом контакте. Ежегодно в мире происходит до 2 миллионов новых случаев инфицирования гепатитом С. Всего же, по оценкам, носителями вируса являются 70 миллионов, большинство из которых не диагностированы. Ежегодно вирус гепатита С убивает около 400 000 человек. У многих инфицированных этим вирусом развиваются цирроз и рак печени. Несколько регионов мира отличаются особо высокой распространенностью гепатита С. К ним относятся Центральная и Восточная Азия, Ближний Восток, Северная и Центральная Африка. Рекорд, похоже, держит Египет, где инфицировано 22 % населения.

«Хотя появление противовирусных препаратов прямого действия (ПППД) для лечения гепатита С дало нам огромное оружие, чтобы переломить ситуацию с этой пандемией, нет сомнений в том, что вакцина необходима, чтобы помочь миру достичь своей амбициозной цели по сокращению числа новых случаев гепатита C на 90 %, а уровня смертности — на 65 % к 2030 году», — говорит сэр Майкл Хоутон, который в настоящее время работает в Институте прикладной вирусологии Ли Ка Шинга Университета Альберты в Канаде.

Майкл Хоутон отмечает, что хотя такие страны, как Египет, сумели внедрить масштабные программы борьбы с гепатитом С (с 2014 года в Египте 50 миллионов прошли скрининг и 4 миллиона были вылечены с помощью ПППД), они смогли сделать это только благодаря массовому производству непатентованных лекарств. Стоимость лечения в этом случае составляла 84 доллара США на пациента. Однако затраты на одного пациента в странах с высоким уровнем дохода составляют около 20 000 долларов США на пациента.

Сейчас Майкл Хоутон и его коллеги из Института прикладной вирусологии разрабатывают адъювантную рекомбинантную вакцину, которая, как ожидается, будет индуцировать выработку антител к множеству эпитопов — участков белковой оболочки вируса. Это затруднит уход вируса от иммунного ответа. Первая фаза клинических испытаний может быть проведена уже в 2022 году, вторая фаза займет 2023–2026 годы. «Если безопасность и эффективность вакцины будут доказаны, использование вакцины среди потребителей инъекционных наркотиков из группы высокого риска может начаться в 2026–2027 годах. После третьей фазы испытаний, в 2029 году или около того, вакцина против гепатита С может быть применена в других группах повышенного риска, например, среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, медицинских работников и младенцев, рожденных от матерей с гепатитом С, во всех странах мира», — считает Майкл Хоутон.

Создание вакцины будет способствовать снижению медицинских расходов. Расчеты показывают, что в Канаде на лечение противовирусными препаратами прямого действия от гепатита С людей, употребляющих инъекционные наркотики, в течение десяти лет требуется около 1 миллиарда канадских долларов (0,8 млрд долларов США), тогда как при условии создания успешной вакцины затраты на вакцинацию для защиты той же группы населения составят лишь около 20 миллионов канадских долларов (16 млн долларов США).