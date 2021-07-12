Варвара Шмыкова подтвердила развод с Евгением Козловым: "Все в нашей жизни непостоянно"

Вадим Карасев

29-летняя звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова подтвердила расставание с 33-летним супругом Евгением Козловым. Слухи об этом появились еще в конце весны. Актриса и кинооператор явно обдумали заранее, как преподнесут эту новость прессе, поэтому сегодня опубликовали одинаковые посты в инстаграме. В них они рассказали, что по иронии судьбы дата официального развода выпала на десятую годовщину их знакомства.





Евгений Козлов и Варвара Шмыкова с сыном Корнеем

12 июля. В этот день мы познакомились 10 лет назад, и на сегодня (так совпало) назначен наш официальный развод. Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента. Все в нашей жизни непостоянно, и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все, что мы можем, — это ценить момент и людей, которые с нами его проживают. Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь. Мы меняемся каждый день, и это прекрасно,

— поделились Варвара и Евгений.





Варвара Шмыкова





Евгений Козлов

Публикацию Шмыкова и Козлов также сопроводили фотографиями друг друга и скринами СМС-сообщений. Один скрин был датирован 13 июля, и в нем Варвара и Евгений мило обсуждали, что наконец официально познакомились, а другой был от 28 июня — в нем сообщалось, что супругов вызывают в суд для рассмотрения дела о расторжении брака. Подал заявление на развод именно Евгений.









Варвара Шмыкова и Евгений Козлов познакомились в 2011 году в кафе. В своих интервью актриса рассказывала, что будущий муж сразу же ей понравился, при этом с его стороны любви с первого взгляда не случилось. Несколько месяцев Шмыкова добивалась Козлова, и в итоге он не смог устоять перед ее настойчивостью.





В 2016 году пара поженилась, а через год в одном из госпиталей Лос-Анджелеса появился на свет их сын Корней. В своих интервью Варвара неоднократно признавалась, что именно Евгений заставил ее почувствовать себя красивой, полюбить и принять себя.





В своем публичном заявлении пара не уточнила, что же стало причиной развода. Возможно, какую-то роль в этой истории сыграло появление в жизни Шмыковой диджея и светского тусовщика Даниила Радлова. Еще весной они начали активно проводить время вместе, публиковать совместные фото и появляться на светских мероприятиях в качестве пары. При этом никаких официальных заявлений ни Варвара, ни Даниил не делали, поэтому некоторые поклонники воспринимали их общение исключительно как нежную дружбу. Теперь же все встало на свои места: Радлов — новый бойфренд актрисы.





Варвара Шмыкова и Даниил Радлов



