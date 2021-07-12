Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Варвара Шмыкова подтвердила развод с Евгением Козловым: "Все в нашей жизни непостоянно"

Варвара Шмыкова подтвердила развод с Евгением Козловым: "Все в нашей жизни непостоянно"

Варвара Шмыкова подтвердила развод с Евгением Козловым: "Все в нашей жизни непостоянно"

29-летняя звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова подтвердила расставание с 33-летним супругом Евгением Козловым. Слухи об этом появились еще в конце весны. Актриса и кинооператор явно обдумали заранее, как преподнесут эту новость прессе, поэтому сегодня опубликовали одинаковые посты в инстаграме. В них они рассказали, что по иронии судьбы дата официального развода выпала на десятую годовщину их знакомства.


Евгений Козлов и Варвара Шмыкова с сыном Корнеем

12 июля. В этот день мы познакомились 10 лет назад, и на сегодня (так совпало) назначен наш официальный развод. Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента. Все в нашей жизни непостоянно, и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все, что мы можем, — это ценить момент и людей, которые с нами его проживают. Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь. Мы меняемся каждый день, и это прекрасно,

— поделились Варвара и Евгений.


Варвара Шмыкова


Евгений Козлов

Публикацию Шмыкова и Козлов также сопроводили фотографиями друг друга и скринами СМС-сообщений. Один скрин был датирован 13 июля, и в нем Варвара и Евгений мило обсуждали, что наконец официально познакомились, а другой был от 28 июня — в нем сообщалось, что супругов вызывают в суд для рассмотрения дела о расторжении брака. Подал заявление на развод именно Евгений.



Варвара Шмыкова и Евгений Козлов познакомились в 2011 году в кафе. В своих интервью актриса рассказывала, что будущий муж сразу же ей понравился, при этом с его стороны любви с первого взгляда не случилось. Несколько месяцев Шмыкова добивалась Козлова, и в итоге он не смог устоять перед ее настойчивостью.


В 2016 году пара поженилась, а через год в одном из госпиталей Лос-Анджелеса появился на свет их сын Корней. В своих интервью Варвара неоднократно признавалась, что именно Евгений заставил ее почувствовать себя красивой, полюбить и принять себя.


В своем публичном заявлении пара не уточнила, что же стало причиной развода. Возможно, какую-то роль в этой истории сыграло появление в жизни Шмыковой диджея и светского тусовщика Даниила Радлова. Еще весной они начали активно проводить время вместе, публиковать совместные фото и появляться на светских мероприятиях в качестве пары. При этом никаких официальных заявлений ни Варвара, ни Даниил не делали, поэтому некоторые поклонники воспринимали их общение исключительно как нежную дружбу. Теперь же все встало на свои места: Радлов — новый бойфренд актрисы.


Варвара Шмыкова и Даниил Радлов


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Варвара Шмыкова подтвердила развод с Евгением Козловым: "Все в нашей жизни непостоянно"
Варвара Шмыкова подтвердила развод с Евгением Козловым: "Все в
Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как замотивировать подростков на чтение
Эксперты онлайн-программы «Образовательная среда» обсудят, как
В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют более 1200 объектов образования
В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют более
Правительством РФ утверждено постановление о выплатах за кураторство в колледжах и техникумах
Правительством РФ утверждено постановление о выплатах за кураторство
В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» будут отремонтированы 11 школьных спортзалов
В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» будут
Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату – Максут Шадаев
Каждый четвертый родитель России уже оформил «школьную» выплату –
В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров «Точка роста»
В Новосибирской области в этом году планируется открыть 105 центров
Посол Эстонии в Польше устроил скандал в аэропорту, отказавшись надевать маску
Посол Эстонии в Польше устроил скандал в аэропорту, отказавшись
На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги
На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги
Где пройти МРТ и как записаться на исследование
Где пройти МРТ и как записаться на исследование
Встречу Зеленского с министром обороны ФРГ отменили
Встречу Зеленского с министром обороны ФРГ отменили
Ариана Гранде показала фотографии медового месяца в Амстердаме с мужем Далтоном Гомесом
Ариана Гранде показала фотографии медового месяца в Амстердаме с

Топ на сегодня

Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Пользователи сети вычислили нового бойфренда Стефании Маликовой
Пользователи сети вычислили нового бойфренда Стефании Маликовой
Новое исследование вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино показало безопасность препарата
Новое исследование вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино
Правоохранители проверили «заправки Медведчука» во всех уголках Украины
Правоохранители проверили «заправки Медведчука» во всех уголках
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не выявлено ни одного заражения COVID
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не

Еще по теме

В сети обсуждают возможный развод Варвары Шмыковой и слухи о ее новом романе: что мы об этом знаем
Иван Янковский, Варвара Шмыкова и другие: Forbes составил рейтинг самых перспективных деятелей искусства до 30 лет
Варвара Шмыкова с сыном, Филипп Киркоров с детьми и другие на премьере мультфильма "100% Волк"
Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова и другие на открытии фестиваля уличного кино