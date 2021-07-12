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Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму

Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму

14:11  Автор: Ольга Шульга



Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в Государственную Думу от Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Володин. Саратов», посвященный проектам политика в регионе.

«Вячеслав Володин сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163», — говорится в сообщении.

ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от «Единой России»


Ранее Володин победил в ходе предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Саратовской области. Также председатель Госдумы стал лидером в праймериз по Саратовскому одномандатному округу №163.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Документ уже вступил в силу, и с этого момента избирательная кампания началась официально. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

В единый день голосования 2021 года, помимо выборов в палату, состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.


#выборы в Госдуму

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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