Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму

Лидия Мартынова

14:11 Автор: Ольга Шульга

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в Государственную Думу от Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Володин. Саратов», посвященный проектам политика в регионе.

«Вячеслав Володин сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163», — говорится в сообщении.

ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от «Единой России»

Ранее Володин победил в ходе предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Саратовской области. Также председатель Госдумы стал лидером в праймериз по Саратовскому одномандатному округу №163.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Документ уже вступил в силу, и с этого момента избирательная кампания началась официально. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

В единый день голосования 2021 года, помимо выборов в палату, состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

#выборы в Госдуму

Ещё материалы: Вячеслав Володин

15