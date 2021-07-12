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ВОЗ выступила за сотрудничество в мире в вопросах редактирования генома человека

ВОЗ выступила за сотрудничество в мире в вопросах редактирования генома человека

23:07  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Восемнадцать международных экспертов Всемирной организации здравоохранения высказались за развитие международного сотрудничества в вопросах редактирования генома человека. Об этом говорится в двух докладах, опубликованных в понедельник в Женеве.

«Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала важность использования новых инструментов и методов для борьбы с серьезными заболеваниями и подчеркнула потенциальные преимущества исследований в области редактирования генома человека. Она также напоминает нам о необходимости тщательной разработки технологий, проведении надежных испытаний и обеспечении их качества, чтобы максимизировать пользу и минимизировать вред», — приводит РИА «Новости» выдержки из документа.

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Специалисты призвали обеспечить «научное и моральное лидерство» со стороны ВОЗ в этой сфере. Они, в том числе, предложили организации «определить и разрабатывать точки согласия и совпадения взглядов» в мировом сообществе в данной области.

Авторы докладов отмечают, что редактирование генома человека может принести «блага» людям, в частности, в том, что касается лечения генетических и иных заболеваний. Вместе с тем они предупреждают о наличии «определенного риска», поскольку видоизмененный геном может «перейти к последующим поколениям» и оказать на них воздействие.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил потенциал редактирования генома человека в «продвижении способности лечить болезни», однако, по его мнению, такие возможности могут быть реализованы полностью только в том случае, если «мы будем осуществлять его на благо всех людей, а не усиливать неравенство между странами и внутри стран».

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Накануне доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что степень тяжести протекания коронавирусной инфекции зависит от особенностей генов человека. Он обратил внимание, что сейчас проводятся исследования по этой теме.


#наука #здравоохранение


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По материалам: pnp.ru

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