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Врач рассказала, как облегчить реакцию на прививку от коронавируса

Врач рассказала, как облегчить реакцию на прививку от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:36  Автор: Иван Рощепий



Некоторые вакцинированные от коронавируса после прививки могут чувствовать слабость, головную боль, тошноту. Облегчить реакцию помогут простые меры, рассказала «360» врач-терапевт Ольга Минина.

«Речь идет о принятии таких препаратов, как парацетамол. Также стоит снизить физическую активность», — пояснила доктор.

Она советует относиться к себе после прививки так, «будто переносите инфекцию в легкой форме». «Ограничения точно такие же, как если бы вы естественным путем заболели этой инфекцией. Пить побольше воды, вывести из организма токсины таким образом. <…> Так как бывают аллергические реакции, можно принять антигистаминные препараты», — добавила она Минина.

С 18 января в российских регионах проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Гражданам доступны вакцины «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В конце июня в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

«Парламентская газета» разбиралась, как работают вакцины от коронавируса и чем они отличаются.


#вакцинация #здоровье


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По материалам: pnp.ru

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