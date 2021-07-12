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Встречу Зеленского с министром обороны ФРГ отменили

Встречу Зеленского с министром обороны ФРГ отменили

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию не встретится с министром обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщил представитель немецкого военного ведомства.

Причины отмены встречи он не назвал.

Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет.

Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Берлин, где планирует встретиться с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Перед поездкой украинский лидер обещал, что попытается уговорить Меркель отказаться от запуска "Северного потока - 2".

Как писал Ruposters, ранее Армин Лашет заявил, что проект "Северный поток - 2" должен быть остановлен в том случае, если его применят против Украины.

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По материалам: uposters.ru

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