Встречу Зеленского с министром обороны ФРГ отменили
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию не встретится с министром обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщил представитель немецкого военного ведомства.
Причины отмены встречи он не назвал.
Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Берлин, где планирует встретиться с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Перед поездкой украинский лидер обещал, что попытается уговорить Меркель отказаться от запуска "Северного потока - 2".
Как писал Ruposters, ранее Армин Лашет заявил, что проект "Северный поток - 2" должен быть остановлен в том случае, если его применят против Украины.