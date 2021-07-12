Встречу Зеленского с министром обороны ФРГ отменили

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию не встретится с министром обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщил представитель немецкого военного ведомства.

Причины отмены встречи он не назвал.

Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет.



Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Берлин, где планирует встретиться с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Перед поездкой украинский лидер обещал, что попытается уговорить Меркель отказаться от запуска "Северного потока - 2".



Как писал Ruposters, ранее Армин Лашет заявил, что проект "Северный поток - 2" должен быть остановлен в том случае, если его применят против Украины.