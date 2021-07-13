11 признаков сильной энергетики человека

Вадим Карасев

Все слышали о том, что энергетика человека должна быть крепкой и нерушимой, но многих интересует вопрос о том, как же понять, что биополе действительно мощное. Эксперты рассказали о нескольких явных признаках того, что ваша аура очень сильна.

Выгорание и дефицит энергии в современном мире является распространенной проблемой. Тем не менее многие с этим успешно справляются. Ранее мы рассказывали об упражнениях, которые помогут вам победить выгорание и избавиться от дефицита энергии. Если вы заметите какие-то из описанных ниже признаков, значит, вы на верном пути.

Вы не болеете

Конечно, легкая простуда раз в полгода может стать вашим гостем, но у вас нет непонятных и постоянных болей, которые достают каждый день. Человек с сильным биополем не испытывает проблем с головными болями и другими недомоганиями. Такой человек защищен от подобных проблем.

Вы не устаете

Конечно, если человека с сильной аурой заставить таскать что-то тяжелое без отдыха, он сломается, но что касается его повседневной работы и забот, то они его не напрягают. Он с легкостью занимается тем, чем должен, и тем, что любит. Вы можете долго ходить, заниматься интеллектуальной или физической работой, потому что ваше биополе сильно, а чакры открыты.

Жизнерадостность и оптимизм

Если вы всегда на позитиве, а плохие события вас не могут выбить из колеи надолго, значит, ваше биополе работает нормально. Вас не пробить негативом, который исходит от окружающих людей. Если кто-то нагнетает обстановку и говорит, что все будет плохо, то это вас не заботит.

Вас любят животные

Вы приходите к кому-то в гости, а их домашний питомец вас обожает и тянется к вам, хотя это ему не свойственно. Если хозяева животных говорят вам, что вы нравитесь их любимцам, значит, у вас светлая и сильная аура.

Вас любят дети

По поведению детей до 3-4 лет можно очень легко понять, насколько человек, который с ними разговаривает, позитивен и насколько сильна его энергетика. Если малышу хочется вами общаться и он обращает на вас внимание, значит, ваша аура чиста и очень сильна. Иногда бывает так, что малыш очень стесняется, но все равно обращает на вас внимание. Это тоже хороший признак сильной ауры.

Люди вас слушают

Если вы что-то говорите, окружающие точно не пропустят это мимо ушей. Во многих случаях сильная энергетика позволяет людям становиться лидерами, направлять окружающих по верному пути. Если ваши слова воспринимают всерьез, значит, ваша аура влияет на чужую.

У вас развита эмпатия

Это способность чувствовать людей. Точнее, чувствовать их эмоции и настроение. Также эмпатия порой помогает определять, лгут вам или нет. Если вам тяжело смотреть на чужие страдания или вы умеете от чистого сердца порадоваться за успех другого человека, у вас сильная аура.

У вас нет зависимостей

Люди с мощным биополем не пьют, не курят, не увлекаются азартными играми. Они чисты и свободны от всего, что может загнать их в рамки и превратить в рабов своей страсти и слабости.

Сильная интуиция

У людей, чья энергетика очень сильна, часто прослеживается мощная интуиция. Если у вас часто бывает так, что вы что-то правильно предсказываете или принимаете правильные решения на основе внутренних ощущений, значит, ваша аура достаточно сильна.

Склонность к уединению

Люди, которые обладают выдающимся биополем, часто являются интровертами. Дело в том, что они очень хорошо чувствуют изменения в вибрациях, поэтому толпа людей их может порой утомлять.

Прошлое не властно над вами

Если прошлое не влияет на вас, то это признак сильной энергетики. Когда у человека все в порядке в этом плане, он не фокусируется на плохом. Ему просто не хочется думать о том, что не получилось, ему не хочется сожалеть. Его мысли направлены в сторону чего-то нового и неизведанного.