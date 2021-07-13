8 причин, из-за которых вы не можете реализовать себя

Вадим Карасев

У каждого из нас есть свои цели и задачи, которые должны в конечном итоге привести к реализации планов и достижению мечты. К сожалению, есть проблемы, которые не дают нам реализовывать задуманное или сильно осложняют данный процесс. Именно об этом и пойдет речь.

В жизни каждого из нас много того, что затрудняет самореализацию. Опаснее всего — убеждение в том, что наши мечты несбыточны. Ознакомьтесь с практикой достижения целей, которая научит вас быть оптимистами и сильными личностями.

Ваши цели — это не то, чего вы хотите

Очень часто цели и задачи нам навязываются окружающими. Например, родители могут вместо того, чтобы помогать ребенку искать себя, навязывать свое мнение о том, куда и на какую профессию ему стоит идти учиться. Часто наши цели навязаны обществом и стереотипами.

Попробуйте просто взять и прислушаться к самому себе. Возможно, что ваши текущие задачи — это то, что нужно не вам, а окружающим. Как только вы осознаете, что на самом деле нужно вам, вы сразу начнете менять свою жизнь к лучшему. Процесс самореализации запустится, потому что вы будете делать то, что любите, и то, чего хотите именно вы.

Вы не занимаетесь саморазвитием

Такое происходит очень часто. Например, сейчас в вашем окружении могут быть только люди, которые по уровню развития не превосходят вас. Вы достигли новой планки, поэтому вам требуется познакомиться с кем-то, кто умнее и успешнее вас. Не бойтесь заводить такие знакомства и учиться у этих людей чему-то новому.

Проблемы выбивают вас из колеи

Трудности бывают у всех, поэтому самореализация порой затрудняется или вовсе останавливается на некоторое время. Иногда процесс воплощения задуманного в жизнь останавливается надолго, потому что человек фокусируется на неудачах и сильно расстраивается из-за них. Старайтесь выносить уроки из случившегося. Не переживайте и не ставьте крест на мечтах, если что-то пошло не так.

Вы сосредоточены на награде

Это нормально, когда человек желает добиться успеха ради денег или другого полезного конечного результата. Но многие, к сожалению, начинают забывать о том, что сам процесс достижения целей тоже важен. Только тот, кто умеет и любит концентрироваться на самом процессе работы, может стать счастливее в самые короткие сроки. Самореализация — это не появление на счету миллиона. Это те навыки, опыт и эмоции, которые вы получили, двигаясь к мечте.

Вы не радуетесь успехам других людей

Иначе говоря, вы завидуете чужим радостям, счастью и успеху. Это неправильно, ведь если вокруг вас люди становятся счастливыми, это значит, что вы в правильном месте. Если ваш коллега добился чего-то важного или ваш друг стал сказочно богат, это повод от самого чистого сердца порадоваться за него. Зависть — главный враг счастья.

Вы живете прошлым

Вы живете прошлыми достижениями. Если вас спрашивают, чем вы гордитесь, то вы рассказываете о достижених пяти- или десятилетней давности. Это убивает мотивацию. Порой это бывает из-за слишком завышенной самооценки. Таким людям кажется, что они уже на вершине горы, что им не к чему стремиться. Со временем такие мысли приводят к тому, что личность перестает к чему-то стремиться, а огромное эго не дает возможности вновь начать чему-то учиться.

Отсутствие благодарности

Когда судьба дарит нам что-то просто так, без какой-либо причины, мы порой принимаем это как должное, но только смиренные люди, которые умеют благодарить и замечать такие моменты, способны стать счастливее. Они умеют благодарить Вселенную и отдавать часть того, что получили от нее, окружающим.

Вы придаете значение чужой критике

Если вас критикует близкий человек, но делает это осторожно, спокойно и без желания насолить вам, это нужно воспринимать как проявление уважения и любви. Такая критика способна действительно сделать вас лучше. Если же вы внимательно слушаете гневные отзывы незнакомых вас людей, самореализация затрудняется, потому что целью таких людей является попытка выбить вас из колеи и пустить по ложному следу.