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Абхазия запросила у России помощь в борьбе с коронавирусом

Абхазия запросила у России помощь в борьбе с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:29  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Власти Абхазии обратились к России с просьбой о помощи республике в борьбе с COVID-19, заявил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. Об этом во вторник сообщает ТАСС.

По его словам, речь идёт о направлении в страну медиков для работы в ковидном госпитале в Гудауте. В 2020 году там работали врачи из разных российских регионов вахтовым способом.

«Руководством страны и Минздравом Абхазии написаны письма в РФ, чтобы российские коллеги помогли нам. Но мы должны понимать, что и у них рост заболеваемости», — сказал Бутба.

По его словам, сейчас в республике в связи с ростом числа инфицирований мобилизованы все внутренние резервы, открываются дополнительные отделения для больных коронавирусом. «Мы справимся, мы победим, в этом сомнения нет, но когда приезжали российские коллеги, было проще», — пояснил министр.

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Также глава минздрава напомнил, что в 2020 году в Гудаутском ковидном госпитале вахтовым способом работали врачи из Росси, а в Сухуме полгода работал многопрофильный военный госпиталь Минобороны РФ, и «это было огромным подспорьем». Он отметил, что многим пациентам необходимы дорогостоящие лекарства, которые очень сложно достать и в России. «Мы изыскиваем все возможности, чтоб доставлять такие препараты в Абхазию, используя контакты на разных уровнях», — сказал Эдуард Бутба.

Помимо взрослых активно болеют дети, ежедневно в Сухумскую поликлинику приводят на обследование порядка 50 детей с коронавирусом, каждому оказывается помощь, «ситуация контролируемая», добавил он.

Говоря о туристах в Абхазии, Бутба отметил, что и они зачастую обращаются в республиканские медучреждения, где им оказывается бесплатная помощь. «Если кому-то требуется госпитализация, укладываем в стационар», — сказал министр.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Абхазии с начала пандемии превысило 19 тыс., 267 человек умерли.

Как сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом, за сутки в России выявили 24 702 случая заражения, скончались 780 человек — это максимум за всё время пандемии.


#международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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