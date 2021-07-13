Атмосфера Земли становится значительно теплее, чем 15 лет назад

Лидия Мартынова

Ученые из NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружили, что наша планета сохраняет вдвое больше тепла, чем 15 лет назад, сообщает Science Alert.На Земле ускоряется так называемый процесс энергетического дисбаланса. Он означает разницу между количеством энергии, которую может поглощать планета Земля? и которую она может излучать обратно в космос.Для изучения изменения энергетического дисбаланса ученые используют данные со спутника CERES и данные международной программы свободного сбора информации Argo. Первая измерит энергию, которую поглощает и излучает Земля, а вторая изучает скорость повышения температуры океанов. Почти 90% энергии, которая поступает на Землю поглощается океанами, поэтому когда в системе происходит хотя бы малейший дисбаланс, то это приводит к их нагреву.После сопоставления данных с 2005 по 2019 годы оказалось, что Земля поглощала большую часть солнечного излучения, тогда как отдавала назад - гораздо меньше. Таким образом, эта энергия накапливалась Мировым океаном. А годовой объем этой энергии резко увеличился, поэтому ученые считают, что есть две веские причины такого явления.Первая причина - это увеличение выбросов, как антропогенных парниковых газов, так и водяного пара, который препятствует обратному выходу излучения в космос. Таким образом, общее количество энергии в пределах Земли увеличилось из-за деятельности людей. Вторая причина - это уменьшение количества белых поверхностей морского льда и облаков, которые увеличивают возможность Земли отражать и рассеивать свет или излучения за ее пределы.Такой эффект удержания тепла может ускорить таяние льда, тем самым ускорить повышение уровня моря. По мнению многих ученых, такой сценарий может стать реальным в течении 100 лет. Кроме этого, высокая температура океана может означать увеличение кислотности его среды. Но независимо от последствий, это исследование ученых является еще одним доказательством того, что на изменения климата очень сильно влияет человек.