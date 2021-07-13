Аваков покидает должность главы МВД Украины

Лидия Мартынова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уходит в отставку. Он официально сообщил о своем решении."Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы", - говорится в заявлении Авакова.Отметим, в своем заявлении Аваков не объяснил, почему решил подать в отставку.Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.