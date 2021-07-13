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Аваков покидает должность главы МВД Украины

Аваков покидает должность главы МВД Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уходит в отставку. Он официально сообщил о своем решении.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы", - говорится в заявлении Авакова.
Отметим, в своем заявлении Аваков не объяснил, почему решил подать в отставку.

Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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