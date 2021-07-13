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Более половины россиян считают себя счастливыми

Более половины россиян считают себя счастливыми

ВЦИОМ провел опрос среди 1600 жителей России старше 18 лет, чтобы выяснить так называемый индекс счастья. Более половины граждан (68%) считают себя счастливыми, говорится в материалах исследования.

45% респондентов склонились к тому, что они все же счастливы, уверенно об этом заявили 38% опрошенных. Более пессимистичными оказались 10%, определенно несчастными 5%, а затруднились ответить 2%. Таким образом, индекс счастья, который является разностью между положительными и отрицательными ответами, составил в этом году 68%.

По этому показателю страна вернулась к данным 2016 года, когда индекс счастья также был равен 68%. В 2017-м и в 2019-м эти цифры составляли 73% и 75% соответственно.

Ранее Ruposters писал, что россияне назвали сумму, необходимую им для беззаботной жизни.

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По материалам: uposters.ru

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