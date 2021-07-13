Более половины россиян считают себя счастливыми

Вадим Карасев

ВЦИОМ провел опрос среди 1600 жителей России старше 18 лет, чтобы выяснить так называемый индекс счастья. Более половины граждан (68%) считают себя счастливыми, говорится в материалах исследования.

45% респондентов склонились к тому, что они все же счастливы, уверенно об этом заявили 38% опрошенных. Более пессимистичными оказались 10%, определенно несчастными 5%, а затруднились ответить 2%. Таким образом, индекс счастья, который является разностью между положительными и отрицательными ответами, составил в этом году 68%.

По этому показателю страна вернулась к данным 2016 года, когда индекс счастья также был равен 68%. В 2017-м и в 2019-м эти цифры составляли 73% и 75% соответственно.

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