Братьев и сестёр будут зачислять в одну школу независимо от прописки

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

04:07 Автор: Дмитрий Литвинов

Родные братья и сёстры получили приоритетное право зачисления в одну школу или детский сад вне зависимости от места их регистрации. Соответствующие поправки в Семейный кодекс РФ вступают в силу 13 июля.

До сих пор норма звучала так: «Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение…в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сёстры».

Как поясняла ранее член Комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова, эта норма создавала бюрократические проблемы тем, что необходимо было доказать родство между детьми. Теперь такое условие будет отменено.

«Ребёнок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра», — говорится в законе.





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Кроме того, Правительством определяются размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся общеобразовательных организаций со специальными наименованиями — «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус» и профессиональных образовательных организаций со специальным наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении федеральных государственных органов.

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#школы #семья

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