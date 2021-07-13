Для общественного наблюдения на выборах разработают мобильное приложение

Вадим Карасев

Общественная палата (ОП) России разрабатывает мобильное приложение для общественного наблюдения на предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму, об этом сообщила секретарь органа Лидия Михеева.

"Мы разрабатываем мобильное приложение для общественного наблюдения и рассчитываем, что оно будет готово к выборам этого года. Это позволит увидеть всю картину в целом, знать, какие сигналы поступают из всех регионов. Приложение будет скоординировано с работой избирательных комиссий", – заявила она.

Михеева добавила, что в ОП и по всей стране на сентябрьских выборах в Госдуму будут работать ситуационные центры.

"У нас будет работать горячая линия, и наши волонтеры смогут обрабатывать всю поступающую информацию, а дальше можно будет оперативно реагировать на это, в том числе направлять коллег из числа представителей общественных палат на участки для проверки информации", – пояснила секретарь ОП.

Михеева также рассказала, насколько сложно обеспечить общественное наблюдение на всем протяжении многодневного голосования.

"В прошлом году ОП России смогла привлечь к общественному наблюдению на многодневное голосование более 520 тысяч человек. У меня нет сведений, что у кого-то из партий или организаций были сложности. ЦИК заверила нас в том, что этих наблюдателей хватало, их было достаточно в течение дня голосования. И в этот раз нам удастся справиться с этой задачей. Для этого мы уже заключили соглашения с 30 организациями, другие присоединяются. На следующей неделе мы планируем договориться о партнерстве с политическими партиями", – заключила она.