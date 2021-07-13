Джейсон Судейкис впервые рассказал о расставании с Оливией Уайлд

Вадим Карасев

Джейсон Судейкис и Оливия Уайлд объявили о своем расставании после восьми лет отношений еще в ноябре прошлого года и с того момента не давали никаких комментариев на этот счет. На днях же 45-летний Судейкис впервые откровенно рассказал о своем разрыве с 37-летней Оливией, которая является матерью двоих его детей: семилетнего сына Отиса и четырехлетней дочери Дейзи.





Джейсон Судейкис и Оливия Уайлд

Эту тему актер сериала "Тед Лассо" затронул в августовском номере американского GQ, на обложке которого появился. На вопрос о расставании Джейсон ответил философски. В своем ответе Судейкис признался, что до сих пор пытается осознать истинный смысл их расставания, тем самым намекнув, что инициатором разрыва была Оливия.

Я начну лучше понимать смысл произошедшего через год, а еще лучше — через два или через пять. В итоге из книги моей жизни это сначала превратится в главу, а потом в абзац, строку, слово, а из него — в простые каракули,

— проанализировал актер расставание с Оливией Уайлд.





Джейсон Судейкис

Косвенно Судейкис подтвердил, что расставание стало для него полной неожиданностью. Инсайдеры рассказывали, что он долго не мог осознать случившееся и очень тяжело переживал разрыв. А вот Оливия Уайлд уже через два месяца после расставания с Джейсоном начала встречаться с певцом Гарри Стайлсом — из-за того, что актриса так быстро вступила в новые романтические отношения, ее обвинили в измене партнеру: якобы из-за Гарри, который моложе нее на 10 лет, она и бросила жениха. Впрочем, есть и другое мнение: друзья Судейкиса и Уайлд рассказывали, что Гарри не имеет никакого отношения к разрыву пары. По их словам, те расстались задолго до официального заявления об этом, а новый роман Оливии начался, когда она уже какое-то время была свободна.





В новом интервью Джейсон Судейкис также проанализировал, какой опыт он получил от этого разрыва:

Вы либо чему-то учитесь, либо оправдываетесь! Вы же берете на себя некоторую ответственность за все, что делаете, а также стараетесь извлечь из этого что-то сверх очевидного.





Судейкис признался, что гордится тем, как смог преодолеть все трудности, произошедшие с ним в прошлом году. Джейсон также опроверг слухи, что появился на виртуальной церемонии премии "Золотой глобус" под воздействием наркотических средств. Напомним, что тогда Судейкис вышел в эфир по видеосвязи из своего дома и был в толстовке, поверх которой был надет галстук, тогда как дресс-код премии, даже для виртуальных включений, был строго официальным. Кроме того, его речь была странной и бессвязной. Многие зрители сочли, что актер убит горем после разрыва с женой и пытается заглушить боль с помощью наркотиков.

Я не был под кайфом или убит горем! Да, это прозвучало как "Вот что я чувствую. Я верю в светлое будущее". Я надел толстовку, потому что просто не хотел надевать чертову верхнюю часть костюма Tom Ford. Нет, я люблю костюмы этой марки, просто это выглядело бы странно,

— объяснил свое поведение Судейкис.

Напомним, что в феврале этого года в прессе появились слухи о романе Джейсона Судейкиса с 34-летней британской актрисой и моделью Кили Хейзелл. Инсайдеры рассказали, что Джейсон и Кили сблизились в период, когда он был опустошен после разрыва с Оливией и искал поддержки у друзей. Судя по всему, Джейсон и Кили по-прежнему вместе: пару недель назад они впервые вместе попали в объективы папарацци.





Кили Хейзелл