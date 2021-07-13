Футболисты чемпионата России больше не смогут аннулировать ошибочные желтые карточки

Вадим Карасев

Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) РФС запретили аннулировать ошибочно показанные желтые карточки, влекущие за собой автоматическую дисквалификацию футболистов на следующий матч чемпионата России. Такие изменения внесены в новую редакцию регламента, размещенного на сайте РФС.

КДК больше не имеет права отменять решение судьи, который по ошибке выдал предупреждение в послематчевом разбирательстве. Такой пункт уже вводили в экспериментальном режиме по предложению футбольного клуба "Краснодар", и его поддержали многие команды лиги. Но на постоянной основе это решили не задействовать, исключив нововведение из статьи 52 "Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета РФС".

В сезоне-2020/21 комитет несколько раз отменял ошибочные четвертые и восьмые желтые карточки. Это решение позволяло спортсменам избегать удаления из игры, которое бы следовало в случае сохранения наказаний в силе.



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