Хризопраз: магические свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Хризопраз — камень с особой силой и энергетикой. Эксперты рассказали, как он воздействует на биополе, настроение и удачу человека и кому его стоит использовать в качестве постоянного помощника.

Данный минерал часто путают с изумрудом, но это два абсолютно разных камня-талисмана. Хризопраз не такой дорогой, но это не делает его менее полезным.

Энергетические свойства хризопраза

Хризопраз — это полудрагоценный непрозрачный камень, который обладает насыщенным и равномерным зеленым цветом. Хризопраз часто используется в изготовлении украшений.

Что касается энергетики камня, то она очень сильна. Люди издревле стали замечать, что украшения с хризопразом привлекают финансовую удачу, особенно если он сочетается в них с золотом. Это очень мощный магнит для денег и финансового успеха. Хризопраз стоит носить с собой или на себе тем, кто много работает и хочет, чтобы его работа была более эффективной.

Этот камень обладает очень редким сочетанием стихий: Воздух и Земля. Это значит, что он помогает людям в самовыражении, в поднятии настроения и обретении сил. Все это дает стихия Воздуха. Земля же дарит людям мощную интуицию, проницательность, продуктивность. Присутствие силы Земли наделяет камень обережными свойствами. Его можно использовать как защиту от лишних трат, непредвиденных проблем в делах и работе.

Зеленый цвет, которым обладает камень, связан с физической стойкостью. Это значит, что камень помогает легче переносить болезни, переживать магнитные бури. Это неплохой помощник для тех, кто постоянно в движении — занимается спортом, путешествует.

Дома его лучше снимать. Он может сочетаться с серебром и платиной, а также с другими металлами. Хризопраз хорошо себя чувствует рядом с керамикой, деревом. Он почти не затмевает собой энергетику защитных камней, но может не сочетаться с любовными минералами.

Каким Знакам Зодиака подойдет хризопраз

Хризопраз помогает всем, но не всегда его стоит носить. Постоянное ношение хризопраза поможет лишь самым активным или трудолюбивым людям. Активностью отличаются Овны, Близнецы, Весы и Стрельцы. Трудолюбие же свойственно в большей степени Тельцам, Девам, Козерогам и Водолеям.

Хризопраз можно и нужно надевать или носить с собой в дни максимальной финансовой активности. Очень полезным он будет в командировках, на собеседованиях. Для всех, кто работает в сфере продаж, он станет незаменимым помощником.