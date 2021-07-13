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Изображения демонов на стене норвежской церкви оказались делом рук реставраторов 1940 года

Изображения демонов на стене норвежской церкви оказались делом рук реставраторов 1940 года

Сюзанна Каун (Susanne Kaun) и Элизабет Андерсен (Elisabeth Andersen), исследовавшие настенные росписи в церкви города Сёухерад на юге Норвегии, пришли к заключению, что знаменитая «Стена демонов» XVII века, которая, как считалось, была обнаружена реставраторами в 1940 году, на самом деле была изготовлена этими реставраторами.

Построенная между 1150 и 1250 годами, городская церковь была разрушена пожаром в середине XVII века и после этого значительно перестроена. В 1663 году был сооружен алтарь в ренессансном стиле. Около 1700 года Лауриц Петтерсен написал фрески на стенах и потолке церкви. К концу 1700-х годов церковь оказалась в полуразрушенном состоянии, но была отремонтирована и расширена в 1848 году, и сегодня она известна своими сохранившимися фресками. Среди них «Стена демонов» — черные настенные росписи, изображающие тысячи чертей, животных и других персонажей. Они занимают всё пространство стены вокруг арки хоров, начиная с высоты в 2,5 метра и до потолка.

Открыли «Стену демонов» реставраторы Герхард Готос и его сын Пер, которые были наняты Управлением по культурному наследию для восстановления выцветших фресок на стенах церкви с 1935 по 1941 год. «Стена демонов» обнаружилась в августе 1940 года. Герхард Готос написал специалисту по средневековому норвежскому церковному искусству Гарри Фетту, что они обнаружили «лица и фигуры людей и животных» на западной стене хора. Рисунки, уникальные для норвежских росписей, привлекли большое внимание. Демоны и дьявол обычно появлялись в норвежском церковном искусстве как часть более крупной традиционной композиции, подчеркивающей искупительную силу Бога. Но «Стена демонов» в Сёухераде не имела ничего общего с обычными сюжетами. «Большими стаями в пространстве парят демоны и черти, стая за стаей — целая воздушная эскадрилья, рой насекомых демонов, маски животных с человеческими чертами, человеческие маски с животными чертами, животное в человеке раскрывается во всевозможных фантастических формах. Какая галерея демонических типов лиц!» — писал об этих изображениях Гарри Фетт в книге 1941 года. Фетт также отмечал: «Благодаря отличной работе, которую консерватор Готос проделал с обнаружением и реставрацией картин с демонами, церковь Сёухерада стала одной из самых известных церквей не только в Норвегии, но и за ее пределами».

Фото: Susanne Kaun, NIKU

Следы более старых настенных росписей под изображениями демонов относятся ко времени создания алтаря, то есть к середине XVII века, и считалось, что демоны были добавлены вскоре после этого. Предполагалось, что они могли быть нарисованы безумным священником из местных преданий. Фетт предположил, что это был Йенс Кристенсен Слагельсе, который служил в церкви Сёухерада с 1621 по 1641 год.

В рамках проекта изучения средневековых фресок Норвегии Сюзанна Каун и Элизабет Андерсен исследовали настенные рисунки в ультрафиолете и в косопадающем свете, а также пересмотрели архивные документы о реставрации 1940-х годов и открытии фресок. В документах значилось, что были найдены вырезанные изображения, а также цветные фрагменты, послужившие основой, по которой Герхард Готос восстановил изображения демонов. Но на деле никаких следов резьбы на стене не обнаружилось, а на цветных элементах, относящихся к XVII веку, никаких демонов нет. Первоначальный декор был просто закрашен Готосом при изготовлении «Стены демонов».

Итоги исследования убедили Каун и Андерсен, что «Стена демонов» была создана только в 1940 году. «Мы долгое время подозревали, что многое было нарисовано и добавлено, но когда мы увидели размах действий Готоса, мы с трудом поверили в это», — говорит Андерсен. «То, что реставратор сам нарисовал свой собственный декор и утверждал, что он его обнаружил, противоречит всем принципам реставрации, как сейчас, так и в 1940-х годах», — добавляет Каун.

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По материалам: polit.ru

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