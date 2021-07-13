Эксперты оценили статью Путина об историческом единстве русских и украинцев

Вадим Карасев

Ведущие политологи оценили статью Президента РФ Владимира "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованную на сайте Кремля.

По мнению политтехнолога Марата Баширова, в статье говорится о том, что исторический ареал, где рождался некогда единый русский народ, не должен никогда использоваться внешними силами против России.

"В своей статье российский президент проводит четкую линию разграничения между тем, что думает украинский народ, и что делают нынешние киевские власти, – подчеркнул политтехнолог Марат Баширов. – Когда Путин указывает, что при Владимире Зеленском ситуация в Донбассе деградировала, он также отмечает то, что первопричины этой деградации заложил Петр Порошенко, а Зеленский эту деградацию усугубил".

По мнению Баширова, если суммировать тезисы статьи главы государства, то можно выделить основной посыл – российский лидер считает русских, украинцев и белорусов одним народом.

"При этом президент признает, что эти части русского народа образовали с течением исторического времени свои нации. Путин считает украинцев отдельной нацией, имеющей общие корни с русскими и белорусами", – отметил политтехнолог.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский согласился с главой государства в том, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией.

"То, что за этим стоят внешние силы – это совершенно точно. При этом бывали ошибки с обеих сторон, об этом и говорит Владимир Путин в своей статье", – сказал Потуремский.

Он добавил, что у России и Украины длительная совместная история, нас многое объединяет. И растопить лед в отношениях поможет только добрая воля и возвращение к исторической правде, заключил эксперт.

"Президент справедливо заметил, что мы являемся единым народом, и произошедшее за последние годы — большая и общая трагедия, которая является следствием не только наших общих ошибок, но и целенаправленных действий наших геополитических конкурентов, понимающих, что Украина вместе с Россией — громадная сила, а Украина без России — вообще не сила", — считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Данилин подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинским традициям, к языку и к стремлению украинцев видеть свое государство независимым и безопасным.



Руководитель центрального аппарата партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Дмитрий Гусев отметил, что в статье Путина изложена вся внешняя политика России по отношению к Украине.

"Последние годы, десятилетия, позиция Киева по отношению к Москве строилась по принципу "Украина — не Россия". Была даже такая книга [второго президента Украины Леонида] Кучмы, она так и называлась. Все, что делалось украинское, делалось как анти-русское, антироссийское — такой была и есть их государственная политика. Путин же говорит, что у России — другая политика: это наш разделенный народ, мы всегда относились и относимся к Украине, как к товарищу, а те, кто пытаются нас разделить, работают как против российского, так и против украинского народа", - подчеркнул Гусев.