Как на флоте появился Андреевский флаг

Анастасия Иванова

В День Военно-морского флота России (последнее воскресенье июля) в Санкт-Петербурге пройдёт грандиозный военно-морской парад. Планируется участие в нём более 20 современных кораблей. Строй их растянется от Зимнего дворца до Кронштадта. Впервые в главном параде военных моряков примут участие атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», многоцелевая субмарина «Вепрь» и ударный атомный подводный крейсер «Орел».

Чтобы принять участие в празднике, морякам пришлось совершить в надводном положении переход с родного Северного флота на Балтику. Андреевский стяг на флагштоках наших подводных ракетоносцев увидели во многих странах Европы. Гордый символ был пронесён как свидетельство славной истории российского флота и символ его сегодняшней неодолимой мощи.

Андрей Первозванный испокон веков считался покровителем России. Достоверно установлено, что легенда об Андрее бытовала на Руси уже в XI веке. Сначала из устных преданий, а потом и со страниц древнейших летописей мог почерпнуть русский человек легендарные свидетельства о хождении Андрея Первозванного в славянские земли, где он побывал на киевских холмах, в Новгороде и предвестил крещение славян.

Согласно преданию, апостол Андрей был по приказу римлян распят на кресте, имевшем форму буквы «Х». Косой крест после этого стали называть «Андреевским».

Инициатива его введения в круг российских геральдических символов принадлежит Петру Великому. В 1699 году был учреждён высший российский орден — орден Андрея Первозванного. Ещё за год до этого косой Андреевский крест появляется на русском флаге. Более того он становится на нём основным, доминирующим знаком.

Сохранились собственноручные рисунки Петра I, на которых трёхцветное бело-сине-красное полотнище решительно и чётко перекрыто Андреевским крестом.

Спустя два года Петр, неутомимо изобретательный строитель русской геральдики (одних флагов им собственноручно сотворено около 30), сделал следующий шаг. Для военно-морских сил он разделил триколор на три одноцветных флага, каждый из которых несёт в белом крыже Андреевский крест. Они стали флагами первого, второго и третьего адмиралов флота. Сохранилось сделанное Петром объяснение этого нововведения. «Флаг белый, — писал Петр, — через который синий крест Св. Андрея, того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение. Синий с четвертью белой, в которой такой же крест. Красный с такою же четвертью и крестом…»

Андреевский флаг: история символа военного флота России

Этим дело, однако, не кончилось. Ещё через десять лет на белом флаге Андреевский крест был перемещён из левого верхнего угла в середину полотнища. Интересно, что крестовины его в это время ещё не доходили до углов полотнища: крест как бы висел на знамени, за что и был прозван «висящим». И лишь позднее рисунок флага получил логическое завершение — появился всем известный Андреевский флаг, в котором крестовины идут по диагонали, упираясь в углы полотнища. Под этим флагом славный российский флот нёс свою службу два столетия. Последний раз флаг утверждался на государственном уровне в 1865 году. Следующее такое утверждение и возврат к древней традиции произошли уже в наше время.

Овеянный героической, а подчас и трагической историей военно-морского флота, он был и остаётся в сознании россиян чистым и гордым символом отечественной славы и воинской доблести.

P.S. Есть множество героических, кажущихся невероятными историй, в которых Андреевский флаг выступал главным героем. Одни из них широко известны, подобно подвигу «Варяга», о других мы знаем меньше. Вот одна из них.

В самом конце 1919 года вырвался из красного Питера и под Андреевским флагом ушёл в балтийские дали минный тральщик «Китобой».

В начале 1920-го он пришёл в бухту Копенгагена, где стояла мощная британская эскадра из двух десятков боевых кораблей. На флагманском линкоре подняли сигнальные флаги, в которых содержалось требование спустить Андреевский флаг и принять на борт британскую команду для разоружения экипажа.

«Ответка» от «Китобоя», вооружённого двумя мелкими пушками для расстрела обнаруженных мин, прилетела ошеломляющая: «Андреевский флаг спущен не будет. Прошу британскую эскадру приготовиться к бою!» Британцы вывесили сигнал: «Не понял». Действительно, подобное трудно было понять, поскольку один снаряд главного калибра решал вопрос за несколько секунд.

Рождение Балтийского флота связано с победой пехоты над моряками

Кончилось тем, что к флагманскому кораблю подали катер. Контр-адмирал Коуэн, командовавший эскадрой, лично направился на «Китобой».

Дальше всё соответствовало морским ритуалам. Выстроив команду, капитан «Китобоя» лейтенант Оскар Ферсман встретил британского адмирала как старшего на рейде рапортом: «Ваше превосходительство, на корабле его Императорского Величества «Китобой» состоит офицеров — 2, нижних чинов 28…» Адмирал ответил: «В начале я передал Вам, что было приказано моим правительством… Теперь позвольте мне от лица британского флота и от себя лично выразить вам моё восхищение той доблестью, с какой Вы защитили честь своего родного флага».

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