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Канны-2021: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и другие на премьере "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова

Канны-2021: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и другие на премьере "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова

Сегодня на Каннском кинофестивале состоялась первая премьера этого вечера. В рамках конкурса была представлена одна из четырех российских картин, заявленных в программах смотра, — новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

Сам режиссер на красной дорожке не появился. Вместо него ленту представили исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юра Борисов, Юрий Колокольников и один из продюсеров ленты Илья Стюарт.


Илья Стюарт, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Чулпан Хаматова и Юрий Колокольников




Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова


Юлия Пересильд

Изначально генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо выражал надежду, что Кирилл Серебренников сможет лично представить свою новую работу на кинофестивале, но этого так и не произошло. При этом незримо на премьере Кирилл все же присутствовал: Илья Стюарт, Юра Борисов, Иван Дорн и Юрий Колокольников прикололи на лацканы своих пиджаков значки с изображением режиссера.



Что Кирилл Серебренников не сможет присутствовать на премьере, стало известно несколько дней назад. Тогда юрист режиссера объявил, что Кирилл не приедет на фестиваль, потому что по решению суда ему запрещено покидать Россию до июня 2023 года. Это связано с условным сроком, к которому режиссера приговорили еще прошлым летом. Напомним, что еще в 2017 году против Серебренникова было заведено уголовное дело: его обвинили в мошенничестве при реализации театрального проекта "Платформа" на базе театрального объединения "Седьмая студия".


Илья Стюарт, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и Чулпан Хаматова


Новый фильм Кирилла Серебренникова — это работа, снятая в сотрудничестве студий четырех стран: России, Франции, Германии и Швейцарии. В основу сценария ленты лег роман уральского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". В центре сюжета фильма — обычная российская семья, чья привычная картина мира рушится, когда все ее члены внезапно заболевают гриппом. После этого их реальная жизнь смешивается с галлюцинациями и превращается в чистое безумие.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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