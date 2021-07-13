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Канны-2021: Летиция Каста, Луи Гаррель и другие на премьере фильма BAC Nord

Канны-2021: Летиция Каста, Луи Гаррель и другие на премьере фильма BAC Nord

Седьмой день Каннского кинофестиваля оказался богатым на яркие премьеры. Сегодня днем Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Иван Дорн и другие в рамках смотра представили новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", а буквально несколько часов назад состоялась звездная премьера новой картина Уэса Андресона "Французский вестник".

Под завершение дня в рамках фестиваля состоялась премьера нового боевика Седрика Жименеса под названием BAC Nord — фильм, который пока не получил названия в российском прокате, был представлен в Каннах вне конкурсной программы.


Команда фильма BAC Nord

Гостями премьеры стали супруги Летиция Каста и Луи Гаррель. Сегодня днем пара появлялась на фотоколле своей новой картины под названием La croisade, а вечером пришла поддержать французского режиссера и его команду. И если на дневном мероприятии Луи с удовольствием позировал репортерам, то вечером этого делать не захотел.


Летиция Каста и Луи Гаррель


Летиция Каста и Луи Гаррель


Летиция Каста


Луи Гаррель

А вот Летиция хоть и в одиночестве, но к фотографам все же вышла. На премьере она появилась в лаконичном черном платье-бюстье, которое дополнила длинными сережками и крупным браслетом на руке. Образ супермодели завершали лаковые черные лодочки.


Летиция Каста





На премьере также появился и режиссер картины Седрик Жименес, исполнитель главной роли Жиль Леллуш, Адель Экзаркопулос и другие создатели ленты. На красную дорожку в этот вечер также вышли Камилла Шарьер, Тахар Рахим и другие.

Новый боевик основан на реальных событиях и рассказывает о полицейской бригаде из пригорода Марселя, которая использует экстремальные и довольно сомнительные средства для улучшения статистики своей работы.


Седрик Жименес


Адель Экзаркопулос


Жиль Леллуш


Камилла Шарьер


Тахар Рахим
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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