Канны-2021: Ванесса Паради, Белла Хадид, Изабель Гулар — выбираем лучший дневной образ выходных

Вадим Карасев

Самые яркие вечерние образы прошедших выходных на Каннском кинофестивале мы уже обсудили, ну а теперь время наверстать уличную хронику за уикенд. В чем звезды ходили на фотоколлы и прогулки, смотрим в нашей подборке.

Роскошные платья на красной ковровой дорожке, конечно, смотрятся гораздо эффектней, чем повседневный стиль, да и после бедного на светские события года пандемии вызывают бурную реакцию у публики.

Но стритстайл из Канн — это источник вдохновения для образов, которые легко можно повторить. Доминирует здесь по-прежнему белый цвет: на фоне лазурного моря, пальм и легкого загара он, конечно, смотрится великолепно, так что выбор звезд понять можно. Кроп-топы с брюками или шортами, длинные юбки — вариантов, что же именно надеть, множество.





Изабель Гулар в ValentinoДилан Пенн в Chanel

Регулярно пополняется и подборка летних платьев: цветочный принт и рубашечный крой пока остаются среди звездных фаворитов.

Смотрим, что еще носили гости фестиваля на выходных в Каннах!





Ванесса Паради в Chanel





Валерия Бруни-Тедески в Michael Kors





Белла Хадид в платье John Galliano из архивной коллекцииМарион Котийяр в Chanel













Кока Роша в Christian Siriano





Адель ЭкзаркопулосКатринель Марлон в BossЭбигейл БреслинМарина Руй БарбозаПас ВегаМарта Поззан в Alessandra RichЛорен Нотингем





Канны-2021: лучший дневной образ выходных

Эллен Доррит ПетерсенИзабель ГуларДилан ПеннВанесса ПарадиВалерия Бруни-ТедескиБелла ХадидМарион КотийярКира КоваленкоКока РошаАдель ЭкзаркопулосКатринель МарлонЭбигейл БреслинМарина Руй БарбозаПас ВегаМарта ПоззанЛорен НотингемЭллен Доррит Петерсен