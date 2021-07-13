Канны-2021: Ванесса Паради, Белла Хадид, Изабель Гулар — выбираем лучший дневной образ выходных
Самые яркие вечерние образы прошедших выходных на Каннском кинофестивале мы уже обсудили, ну а теперь время наверстать уличную хронику за уикенд. В чем звезды ходили на фотоколлы и прогулки, смотрим в нашей подборке.
Роскошные платья на красной ковровой дорожке, конечно, смотрятся гораздо эффектней, чем повседневный стиль, да и после бедного на светские события года пандемии вызывают бурную реакцию у публики.
Но стритстайл из Канн — это источник вдохновения для образов, которые легко можно повторить. Доминирует здесь по-прежнему белый цвет: на фоне лазурного моря, пальм и легкого загара он, конечно, смотрится великолепно, так что выбор звезд понять можно. Кроп-топы с брюками или шортами, длинные юбки — вариантов, что же именно надеть, множество.
Регулярно пополняется и подборка летних платьев: цветочный принт и рубашечный крой пока остаются среди звездных фаворитов.
Смотрим, что еще носили гости фестиваля на выходных в Каннах!
Канны-2021: лучший дневной образ выходных
Изабель ГуларДилан ПеннВанесса ПарадиВалерия Бруни-ТедескиБелла ХадидМарион КотийярКира КоваленкоКока РошаАдель ЭкзаркопулосКатринель МарлонЭбигейл БреслинМарина Руй БарбозаПас ВегаМарта ПоззанЛорен НотингемЭллен Доррит Петерсен