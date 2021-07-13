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Канны-2021: Ванесса Паради, Белла Хадид, Изабель Гулар — выбираем лучший дневной образ выходных

Канны-2021: Ванесса Паради, Белла Хадид, Изабель Гулар — выбираем лучший дневной образ выходных

Самые яркие вечерние образы прошедших выходных на Каннском кинофестивале мы уже обсудили, ну а теперь время наверстать уличную хронику за уикенд. В чем звезды ходили на фотоколлы и прогулки, смотрим в нашей подборке.

Роскошные платья на красной ковровой дорожке, конечно, смотрятся гораздо эффектней, чем повседневный стиль, да и после бедного на светские события года пандемии вызывают бурную реакцию у публики.

Но стритстайл из Канн — это источник вдохновения для образов, которые легко можно повторить. Доминирует здесь по-прежнему белый цвет: на фоне лазурного моря, пальм и легкого загара он, конечно, смотрится великолепно, так что выбор звезд понять можно. Кроп-топы с брюками или шортами, длинные юбки — вариантов, что же именно надеть, множество.


Изабель Гулар в Valentino
Дилан Пенн в Chanel

Регулярно пополняется и подборка летних платьев: цветочный принт и рубашечный крой пока остаются среди звездных фаворитов.

Смотрим, что еще носили гости фестиваля на выходных в Каннах!


Ванесса Паради в Chanel


Валерия Бруни-Тедески в Michael Kors


Белла Хадид в платье John Galliano из архивной коллекции
Марион Котийяр в Chanel




Кока Роша в Christian Siriano


Адель Экзаркопулос
Катринель Марлон в Boss
Эбигейл Бреслин
Марина Руй Барбоза
Пас Вега
Марта Поззан в Alessandra Rich
Лорен Нотингем


Эллен Доррит Петерсен

Канны-2021: лучший дневной образ выходных


Изабель ГуларДилан ПеннВанесса ПарадиВалерия Бруни-ТедескиБелла ХадидМарион КотийярКира КоваленкоКока РошаАдель ЭкзаркопулосКатринель МарлонЭбигейл БреслинМарина Руй БарбозаПас ВегаМарта ПоззанЛорен НотингемЭллен Доррит Петерсен
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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