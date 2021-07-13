Каждый второй молодой ученый в России уходит из науки через несколько лет

Вадим Карасев

До 50% молодых ученых в России уходят из науки в самом начале карьеры – такие данные содержатся в докладе о реализации государственной научно-технической политики, размещенном на сайте РАН.

Лишь 2-2,5% выпускников вузов затем поступают в аспирантуру, причем заканчивают ее лишь половина из них. Чаще всего преградой для дальнейшей научной карьеры становятся низкие доходы.

"Основные проблемы наступают в первые годы (десятилетие) пребывания в научной сфере. По различным оценкам, от 30 до 50% молодых людей уходят из науки в более доходные сферы экономики", – уточниои авторы документа.

Сфера также сталкивается с высокими миграционными настроениями среди выпускников ведущих вузов и "тихим" отъездом квалифицированных исследователей, особенно тех, которые близки к мировому признанию или уже получили таковое.

Как сообщал Ruposters, ранее российские ученые разработали беспилотник на ионном ветре для исследования Марса и Венеры.