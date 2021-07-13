Когда в России появилась телефонная связь

Влада Некрасова

01:17 Автор: Анна Шушкина

Первые в Российской империи телефонные станции начали работу 139 лет назад, 13 июля 1882 года.

Контракт на постройку телефонной сети впервые был заключен 1 ноября 1881 года между Министерством внутренних дел, в ведении которого находились средства связи, и частным предпринимателем, инженером Владимиром фон Барановым. Позже он продал свои права Международной компании телефонов Белла, и, таким образом, эта компания на многие годы стала монополистом в эксплуатации телефонных станций в крупных российских городах.

С 13 июля 1882 года начали работу первые телефонные станции в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Через несколько лет, в 1885-1886 годах были оборудованы и открыты телефонные сети в Нижнем Новгороде, Либаве, Ревеле, Ростове-на-Дону и Баку.

Телефон в те времена выглядел как железный ящик с рычагом и одной или двумя трубками. Чтобы кому-то позвонить, нужно было поднять трубку, покрутить рычаг, и сразу шло соединение с коммутатором, за которым сидела телефонистка. К ней обращались — «Барышня» и называли номер, с которым нужно соединить. «Барышня» втыкала штекер в соответствующее гнездо на панели перед ней. Хорошая телефонистка умудрялась соединять абонентов меньше чем за 8 секунд. Когда разговор заканчивался, абонент опять крутил ручку аппарата, у телефонистки срабатывал сигнал о том, что разговор окончен, она вынимала штекер из гнезда и связь прекращалась.

Первые телефонные станции в России работали с однопроводными абонентскими линиями и использовали доски (коммутаторы) системы Гилеланда ёмкостью 50 номеров каждая.

День 13 июля в истории

Позже устаревшие доски Гилеланда были заменены на коммутаторы шкафного типа, оборудованные индивидуальными абонентскими гнездами и вызывными бленкерами. Каждый коммутатор был рассчитан на 200 однопроводных абонентских линий, что давало возможность расширить станцию и уменьшить число телефонисток.

Осенью 1901 года, к окончанию срока концессии компании Белла, Петербургская сеть обслуживала 3,8 тысячи абонентов, Московская — 2,86 тысячи.

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