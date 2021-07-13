Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда в России появилась телефонная связь

Когда в России появилась телефонная связь

01:17  Автор: Анна Шушкина



Первые в Российской империи телефонные станции начали работу 139 лет назад, 13 июля 1882 года.

Контракт на постройку телефонной сети впервые был заключен 1 ноября 1881 года между Министерством внутренних дел, в ведении которого находились средства связи, и частным предпринимателем, инженером Владимиром фон Барановым. Позже он продал свои права Международной компании телефонов Белла, и, таким образом, эта компания на многие годы стала монополистом в эксплуатации телефонных станций в крупных российских городах.

С 13 июля 1882 года начали работу первые телефонные станции в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Через несколько лет, в 1885-1886 годах были оборудованы и открыты телефонные сети в Нижнем Новгороде, Либаве, Ревеле, Ростове-на-Дону и Баку.

Телефон в те времена выглядел как железный ящик с рычагом и одной или двумя трубками. Чтобы кому-то позвонить, нужно было поднять трубку, покрутить рычаг, и сразу шло соединение с коммутатором, за которым сидела телефонистка. К ней обращались — «Барышня» и называли номер, с которым нужно соединить. «Барышня» втыкала штекер в соответствующее гнездо на панели перед ней. Хорошая телефонистка умудрялась соединять абонентов меньше чем за 8 секунд. Когда разговор заканчивался, абонент опять крутил ручку аппарата, у телефонистки срабатывал сигнал о том, что разговор окончен, она вынимала штекер из гнезда и связь прекращалась.

Первые телефонные станции в России работали с однопроводными абонентскими линиями и использовали доски (коммутаторы) системы Гилеланда ёмкостью 50 номеров каждая.

День 13 июля в истории


Позже устаревшие доски Гилеланда были заменены на коммутаторы шкафного типа, оборудованные индивидуальными абонентскими гнездами и вызывными бленкерами. Каждый коммутатор был рассчитан на 200 однопроводных абонентских линий, что давало возможность расширить станцию и уменьшить число телефонисток.

Осенью 1901 года, к окончанию срока концессии компании Белла, Петербургская сеть обслуживала 3,8 тысячи абонентов, Московская — 2,86 тысячи.


#история


26
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Медитация «Священные слова» для успокоения и концентрации
Медитация «Священные слова» для успокоения и концентрации
Канны-2021: Летиция Каста, Луи Гаррель и другие на премьере фильма BAC Nord
Канны-2021: Летиция Каста, Луи Гаррель и другие на премьере фильма
Стратегическая сессия "Единой России" по вопросам доступной среды и поддержки инвалидов пройдет 15 июля
Стратегическая сессия "Единой России" по вопросам доступной
Нераспакованную видеоигру Super Mario продали на аукционе за рекордные $1,5 млн
Нераспакованную видеоигру Super Mario продали на аукционе за
Лунный день сегодня 13 июля 2021 года
Лунный день сегодня 13 июля 2021 года
Канны-2021: Ванесса Паради, Белла Хадид, Изабель Гулар — выбираем лучший дневной образ выходных
Канны-2021: Ванесса Паради, Белла Хадид, Изабель Гулар — выбираем
Эксперты оценили статью Путина об историческом единстве русских и украинцев
Эксперты оценили статью Путина об историческом единстве русских и
В статье "Об историческом единстве русских и украинцев" Путин назвал современную Украину беднейшей страной Европы
В статье "Об историческом единстве русских и украинцев"
Юлия Бордовских рассказала об анорексии дочери, СДВГ сына и проблемах с бывшим мужем: "Прошли круги ада"
Юлия Бордовских рассказала об анорексии дочери, СДВГ сына и проблемах
В Украине против коронавируса вакцинировали еще 26 тысяч человек. Первую прививку получили уже 2,3 млн
В Украине против коронавируса вакцинировали еще 26 тысяч человек.
Канны-2021: Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Наташа Поли на премьере фильма Уэса Андерсона "Французский вестник"
Канны-2021: Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Наташа Поли на премьере
Почему выбирают наземные казино вместо онлайн
Почему выбирают наземные казино вместо онлайн

Топ на сегодня

Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
По стопам Зеленского. В Болгарии на выборах лидирует партия местного шоумена
По стопам Зеленского. В Болгарии на выборах лидирует партия местного
Полезные свойства календулы и сферы её применения
Полезные свойства календулы и сферы её применения
Бывший солист группы "Чай вдвоем" подал в суд на певицу Монеточку
Бывший солист группы "Чай вдвоем" подал в суд на певицу
Гадание на бобах: как предсказать финансовый успех
Гадание на бобах: как предсказать финансовый успех

Еще по теме

Первые домашние телефоны в России были неслыханной роскошью
Кто придумал говорить «Алло»
В конце 19 века стало возможным позвонить из Москвы в Петербург
МВД ликвидировало «нелегального оператора» для «телефонных террористов»