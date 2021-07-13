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Косачев: необходимо провести анализ выполнения соглашений между регионами России и Китая

Косачев: необходимо провести анализ выполнения соглашений между регионами России и Китая

13:03  Автор: Никита Вятчанин



Законодателям России и Китая необходимо провести тщательный анализ, как выполняются имеющиеся договоренности между территориями двух стран — с тем, чтобы они не оставались на бумаге. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ходе видеоконференции с участием  зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского совета народных депутатов Цзи Бинсюаня и руководителей органов законодательной власти субъектов РФ и собраний народных представителей регионов КНР.

Видеоконференция была посвящена развитию межрегионального сотрудничества и впервые произошла с участием руководителей законодательных органов регионов РФ и КНР. Мероприятие, которое планируется сделать регулярным и проводить не реже двух раз в год, на сей раз было приурочено к 20-летию с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, которое будет отмечаться 16 июля.

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28 июня состоялась видеоконференция Владимира Путина и Си Цзиньпина, после которой лидеры России и Китая выступили с заявлением о необходимости продления договора на ближайшие пять лет.   

«Этот договор сыграл важнейшую роль в укреплении новой модели межгосударственных отношений — документ, безусловно, исторический, он в полной мере сохраняет актуальность и служит основой для работы по всему комплексу российско-китайского сотрудничества», — заметил Косачев.

По его словам, товарооборот между РФ и Китаем в 2020 году составил порядка 108 миллиардов долларов. При этом за первые шесть месяцев 2021 года объем торговли вырос почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года.


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«Сегодня соглашениями о сотрудничестве связаны около четырехсот партнерских пар на уровне муниципалитетов и субъектов РФ. Актуальной задачей сейчас, на наш взгляд, является проведение тщательного анализа хода выполнения имеющихся договоренностей — они не должны оставаться на бумаге. Необходимо общими усилиями воплощать их в жизнь», — подчеркнул он.   


#Китай #международные отношения

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По материалам: pnp.ru

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