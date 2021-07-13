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Ксения Собчак с сыном Платоном отдыхает в Италии

Ксения Собчак с сыном Платоном отдыхает в Италии

На заслуженный летний отдых на днях улетела 39-летняя Ксения Собчак. Из числа доступных для посещения стран телеведущая выбрала Италию и отправилась на курорт Форте-дей-Марми, а в компаньоны себе взяла четырехлетнего сына Платона от бывшего мужа Максима Виторгана. Нынешний супруг Ксении, 45-летний режиссер Константин Богомолов, компанию ей, судя по всему, не составил.

После вечера, проведенного за просмотром финального матча чемпионата Европы по футболу, Ксения вместе с Платоном отправилась в парк аттракционов, где они в первую очередь выбрали свое любимое развлечение — катание на электромашинках.


Ксения Собчак с сыном Платоном

Мам, а где тормоз?

— поинтересовался у Собчак ее сын, когда сел в автомобиль.

На что Ксения ответила ему, что они живут "без тормозов".

Затем Платон сел в красную машину и показал свое водительское мастерство на гоночной трассе.

Кто у нас тут лучший гонщик в мире?

— похвалила телеведущая сына.


Одних гонок Платону показалось мало, и он захотел попробовать и другие аттракционы. Выбор его пал на карусель, которая Ксении показалась совсем неподходящей для его возраста.

Это же для малышей совсем. Уж лучше на большой!

— посоветовала она ему.


Несмотря на прекрасный отдых, телеведущая тем не менее признается, что уже успела соскучиться по работе.

На пятый день отпуска меня, "наркомана от работы", накрывает, надо срочно сесть за стол и устроить летучку,

— говорит она.





# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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