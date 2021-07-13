Lufthansa будет приветствовать пассажиров гендерно-нейтрально

Вадим Карасев

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы Lufthansa откажется от традиционной фразы "Дамы и господа" в приветствии, чтобы не задевать пассажиров, не причисляющих себя к этим категориям. Как сообщает The Local, экипажам предложили самостоятельно определиться с гендерно-нейтральными обращениями.

В компании утверждают, что таким образом присоединились к "справедливо ведущейся дискуссии" вокруг лиц, не относящих себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

"Экипажам следует выбрать приветствие, которое будет включать всех пассажиров", — пояснил представитель Lufthansa.

Среди возможных вариантов — "Дорогие гости" или просто "Добрый день". Эту политику распространят в том числе на авиакомпанию Eurowings и другие предприятия группы, базирующиеся в Бельгии, Австрии, Швейцарии.

Как сообщал Ruposters, ранее американская легкоатлетка Челси Митчелл пожаловалась на несправедливость соревнований с трансгендерами.