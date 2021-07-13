Лунный день сегодня 13 июля 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика переменчива, и ее настроение зависит не только от фаз и созвездий, в которых она пребывает, но и от положения планет. О том, каким будет 13 июля, расскажут астрологи, и их рекомендации помогут обойтись без неприятных ситуаций.

Вторник будет не самым простым днем. Соединение Венеры и Марса будет диктовать свои условия, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть осмотрительными. Провести эти сутки успешно поможет внимание к предчувствиям и умение отделять правду от лжи.

Фаза Луны: Луна растет в созвездии Девы, наступает 4 лунный день. В эти сутки особенно важна осторожность и умение отличать правду ото лжи. Астрологи предупреждают о том, что во вторник важно оставаться в гармонии с собой, чтобы не навлекать на себя проблем.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех

осмотрительность;духовный рост;созидание;исправление ошибок;хорошее настроение.попытки спрятаться от действительности;прокрастинация;ссоры;импульсивные поступки;погоня за иллюзиями.

Магнитные бури сегодня: на этот день прогнозируется слабое возмущение на Солнце. Метеочувствительным людям астрологи рекомендуют позаботиться о своем самочувствии и соблюдать осторожность.

Гардероб по лунному календарю

В 4 лунный день цвет будет играть большую роль, поэтому астрологи рекомендуют позаботиться о выборе гардероба. Удачу принесут цвета, которые встречаются в природе: зеленый, голубой, бежевый и их оттенки. Свободный крой и натуральные ткани помогут чувствовать себя на высоте. В качестве талисманов стоит рассмотреть минералы по Знаку Зодиака, а из украшений — серебряные изделия. Они помогут защититься от негативной энергетики и подчеркнут безупречный вкус.

Финансы и работа в 4 лунный день

Во вторник важной составляющей успеха будет не активность, а умение анализировать, извлекать ценные уроки и исправлять ошибки. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на своих делах, не гнаться за иллюзиями и не тратить время попусту. 4 лунные сутки — время созидания, когда любая полученная информация принесет пользу, если направить ее в русло решения насущных вопросов и не отвлекаться на посторонние дела. Финансовую активность стоит приостановить, чтобы не потратить деньги на ненужные вещи, а также не стать заложниками мошенников, способных лишить накоплений.

Любовь и отношения 13 июля

Вторник — не самое лучшее время для бракосочетания. В эти сутки важно прийти к гармонии с собой, понять, что именно нужно для счастливой жизни, а что мешает достижению счастья. Энергетика пространства будет подталкивать к необдуманным действиям, которые могут негативно повлиять на развитие отношений, поэтому в 4 лунный день особенно важно ответить себе на насущные вопросы, взвесить плюсы и минусы, чтобы не ошибиться с выбором дальнейшего пути.

Настроение и здоровье в эти лунные сутки

Небольшое геомагнитное возмущение будет диктовать свои условия, поэтому вторник важно провести в размеренном ритме, не переутомляться и заботиться о своем здоровье. Аномальное тепло в некоторых регионах также доставит хлопот, поэтому астрологи рекомендуют больше времени проводить в тени, пить достаточное количество жидкости и избегать длительного пребывания в людных местах. Поднять себе настроение получится, если остановиться и задать себе вопрос о том, что же на самом деле делает жизнь счастливой. Ответ на такой важный вопрос позволит найти верное направление к новым успехам и с оптимизмом смотреть в будущее.

Домашние дела по лунному календарю

Вторник — время созидания, а значит, в эти сутки энергию стоит направить на улучшение: продолжить ремонт, приобрести необходимые мелочи для дома, попрощаться со старыми и ненужными вещами. Астрологи рекомендуют распределять силы и не пытаться переделать всю домашнюю работу. Перерывы на отдых будут важны и для самочувствия, и для поддержания хорошего настроения. Стоит избегать в этот день шумных вечеринок.