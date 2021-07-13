Маск отреагировал на пост Рогозина о российских олигархах

Вадим Карасев

Основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на пост в Twitter гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, призвавшего российских олигархов вкладываться в развитие космических технологий.

Глава отечественной госкорпорации написал о надеждах на то, "что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе". В пример он поставил британского миллиардера Ричарда Брэнсона, который недавно совершил суборбитальный полет.

Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе.

— РОГОЗИН (@Rogozin) July 11, 2021

Илон Маск прокомментировал это сообщение, поставив под ним эмодзи "аплодисменты". По словам Рогозина, путешествие Брэнсона можно не относить к профессиональной космонавтике, но не считать это событие знаковым с точки зрения развития технологий нельзя.

👏👏

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2021

Полет суборбитального корабля Unity компании Virgin Galactic состоялся 11 июля. На его борту находились четыре человека во главе с владельцем Unity Ричардом Брэнсоном. Корабль самостоятельно достиг высоты 86 километров, а после совершил посадку на частном космодроме в американском штате Нью-Мехико.

Ранее Ruposters писал, что генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос 20 июля отправится в космос вместе с братом на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.