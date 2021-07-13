Медитация «Священные слова» для успокоения и концентрации

Вадим Карасев

В современном мире многие становятся заложниками стресса и негативных эмоций, мешающих не только счастью, но и делам. Раздражительность, спешка и страх перед неизвестностью закрывают путь к успеху. Для успокоения особенно важно духовное развитие. Практика «Священные слова» поможет обрести гармонию и твердую опору под ногами.

Сосредоточиться на важном деле и не поддаваться панике поможет простая медитация. Ее действие заключается в умении концентрироваться на важных вопросах и перенаправлять энергию в русло созидания. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с простой практикой, благодаря которой получится контролировать не только эмоции, но и все, что происходит в жизни, направлять энергию в русло развития и без труда преодолевать трудности на пути к счастью.

Подготовка к медитации

Практиковать медитацию «Священные слова» можно в любом месте и в любое время, когда необходимо успокоиться и сосредоточиться на самом важном. Для ее проведения не потребуется особых инструментов и большого количества времени, однако в самом начале могут пригодиться ароматические палочки или спокойная музыка, освобождающая разум от страха и сомнений и позволяющая сосредоточиться. Проводить медитацию лучше всего заранее, пока страх не возобладал над разумом и не преградил путь к успеху. Для проведения медитации пригодятся четки, благодаря которым получится отсчитать точное количество мантр. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют читать их не менее 50 раз.

Практика «Священные слова»

Медитацию лучше всего проводить в позе лотоса, устроившись удобно и постелив на ровную поверхность коврик или мягкую подушку. Закрыв глаза, сосредотачиваются на дыхании, делая размеренные вдохи и выдохи. Это поможет очистить разум от посторонних мыслей и сосредоточиться на своем состоянии.

Через несколько минут начинают повторение мантры: «Ом мани падме хум». Ее произносят на выдохе, концентрируя все внимание на словах, а не на приходящих мыслях и образах. Повторение мантры зависит от свободного времени, однако читать ее важно не менее 5 минут.

После того, как мантра прочитана, еще несколько минут сосредотачиваются на дыхании, мысленно отпуская тревоги и проблемы и сосредотачиваясь на насущных проблемах и решении необходимых вопросов.