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Межведомственное взаимодействие в системе воспитания обсудили в Общественной палате РФ

Межведомственное взаимодействие в системе воспитания обсудили в Общественной палате РФ

12 июля в Общественной палате Российской Федерации прошла пресс-конференция по итогам семинар-совещаний по совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2021 году, сообщает Минпросвещения России.

В течение двух лет Министерством просвещения Российской Федерации вместе с АНО «Россия – страна возможностей» реализуется обучающая программа для специалистов органов образования, молодёжной политики, правоохранительных органов по делам несовершеннолетних, работников органов социальной защиты, опеки и попечительства. Она направлена на разработку участниками конкретных методов и практических решений для взаимодействия субъектов системы профилактики в выявлении и предотвращении проблем на ранней стадии до возникновения инцидента.

«С сентября прошлого года очную программу прошли более 900 специалистов системы профилактики из всех регионов России и ещё порядка ста тысяч человек прослушали вебинары – это сотрудники разных организаций. Конечно, порой очень трудно, когда директор школы и педагог-психолог не всегда имеют возможность внутри одной организации найти общий язык и понять, что действия, которые мы предпринимаем, должны дойти до конечного адресата, до ребёнка и его родителей. Каждый регион должен отвечать за жизнь и благополучие детей», – подчеркнула директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

Она отметила, что семинары были построены специальным образом для перезагрузки профессионального мышления и понимания баланса действующей системы.

За два года очная программа семинаров охватила более 1000 человек из 85 регионов страны. Помимо этого, проводится онлайн-программа, включающая в себя вебинары на самые актуальные темы, интересующие специалистов. К ней подключились более 260 тысяч человек. В дальнейшем предполагается проведение углублённой региональной программы, которая позволит специалистам усилить межведомственную работу.

# Общество
По материалам: edu.ru

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