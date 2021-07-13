Москва вошла в топ-7 рейтинга самых умных городов мира

Вадим Карасев

Москва вышла в финальный этап рейтинга Intelligent Community Awards, составляемого американской организацией Intelligent Community Forum, передает mos.ru.

В рейтинг попадают города, ставшие примером передового опыта в развитии связи, подготовке кадров, использовании инноваций, цифровой инклюзии, вовлеченности жителей в управление городом и поддержании принципов устойчивости. Москва оказалась среди финалистов во второй раз с 2017 года. Победитель премии будет объявлен этой осенью.

"На первом этапе, который проходил в феврале этого года, был отобран 21 город из восьми стран мира. На втором — международная группа независимых экспертов выделила семь финалистов. Наряду с Москвой в их число вошли города Канады, Австралии, Вьетнама и Бразилии", — сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Жюри оценивает не только уровень развития городской инфраструктуры, но и то, как она адаптирована к новым экономическим вызовам. В области развития широкополосного доступа в интернет Москва представила проект городской сети Wi-Fi. В сфере формирования высококвалифицированных кадров в Москве были отмечены образовательные проекты правительства Москвы, среди которых проект центра занятости населения "Моя карьера".



В разделе "Инновации" был представлен "Московский акселератор" ― флагманский проект столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, направленный на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с лидерами рынка. В этом направлении также были представлены такие проекты, как Московская инновационная экосистема и Московский инновационный кластер. В сфере развития инклюзии, создания интеллектуальных сообществ и улучшения доступа людей к цифровым технологиям был отмечен проект "Московское долголетие", направленный на создание сети бесплатного досуга для москвичей старшего поколения и расширение возможностей их участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных мероприятиях.

Город также представил социальные проекты, среди которых благотворительный сервис на портале mos.ru, помогающий жителям сделать пожертвование в адрес проверенных московских некоммерческих организаций и фондов, и сервис "Поиск пропавших и найденных животных", который помогает горожанам найти потерявшегося питомца.

"Благодаря непрерывному развитию городских цифровых технологий за последние четыре года Москва в третий раз входит в число умных городов по версии Smart21 и во второй ― в топ-7 Smart Communities. Это, безусловно, свидетельствует о высокой оценке нашей работы зарубежными специалистами", — отметил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.