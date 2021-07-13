Наблюдательные советы вузов получат дополнительные полномочия

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

06:07 Автор: Светлана Заверняева

Наблюдательные советы вузов будут согласовывать программы развития образовательных организаций и вести мониторинг их реализации. Такая норма содержится в законе, который вступает в силу 13 июля.

Документ разработан по поручению Президента России и предлагает отдать на рассмотрение наблюдательным советам ряд важных вопросов: о закрытии вуза, его представительств, о совершении сделок, в том числе крупных, о выборе банка для вуза и другие. Также наблюдательные советы будут согласовывать программы развития образовательных организаций. Уточняется, что программа развития вуза направлена на развитие образовательной и научной деятельности, модернизацию и совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры такой образовательной организации, развитие академической мобильности её обучающихся и научно-педагогических работников и включает в себя критерии оценки эффективности её реализации.

Программа развития разрабатывается образовательной организацией и утверждается её учредителем. В свою очередь, правительство РФ утверждает требования к структуре и содержанию программы развития образовательных организаций высшего образования.

Законы, вступающие в силу с 13 июля

Как следует из закона, государственные и муниципальные вузы, которые являются бюджетными учреждениями, будут обязаны формировать попечительские советы. Это правило не распространится на вузы Минобороны и силовых ведомств. К компетенции советов отнесут согласование программ развития вузов, их мониторинг и другие полномочия, перечисленные в уставе образовательных организаций.

Закон предполагает переходный период для приведения уставов государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования в соответствие с новыми требованиями. Он истекает 31 декабря 2022 года.

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