Наши в Каннах: как Светлана Устинова, Наталья Османн, Юлия Пересильд и другие проводят время на фестивале
Позади уже половина Каннского кинофестиваля, и за это время мы видели немало звездных выходов на красную ковровую дорожку. Добрались до Лазурного Берега и российские звезды, в том числе Светлана Устинова, Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Надежда Оболенцева, Ян Гэ, Екатерина Мцитуридзе и другие. В традиционной подборке "Наши в Каннах" предлагаем отдельно обсудить их образы и посмотреть, как они проводят время на фестивале.
Российская делегация в этом году получилась довольно многочисленной. Кто-то приехал представлять свой фильм, кто-то — вести рабочие переговоры с представителями западного кинорынка, ну а кто-то просто рад был попасть на крупное светское мероприятие после столь долгого перерыва.
Так, Наталья Османн отправилась в Канны вместе с мужем Мурадом Османном, который является одним из продюсеров фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Вчера картину на красной дорожке вместе со съемочной группой представляли Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юрий Колокольников и Чулпан Хаматова.
Сам режиссер в Канны приехать не смог (из-за условного срока по делу "Седьмой студии" до 2023 года ему нельзя покидать Россию), но его команда обеспечила "эффект присутствия". На дорожку актеры вышли со значками с портретом Серебренникова, а затем подключили его по видеосвязи. Картину публика встретила овациями. Среди зрителей были также Надежда Оболенцева и Софья Капкова.
Приехала в Канны и экс-возлюбленная Эдриана Броуди Лара Лието (настоящее имя — Лариса Тяка). Впрочем, встреча с бывшим в ее планы явно не входила. Пока Броуди позировал на премьере "Французского вестника" с новой избранницей Джорджиной Чапман, Лара получала награду на церемонии World Influencers And Bloggers Awards 2021, которая прошла в отеле Martinez.
Ну а теперь предлагаем оценить и другие парадные образы звезд.