Наши в Каннах: как Светлана Устинова, Наталья Османн, Юлия Пересильд и другие проводят время на фестивале

Вадим Карасев

Позади уже половина Каннского кинофестиваля, и за это время мы видели немало звездных выходов на красную ковровую дорожку. Добрались до Лазурного Берега и российские звезды, в том числе Светлана Устинова, Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Надежда Оболенцева, Ян Гэ, Екатерина Мцитуридзе и другие. В традиционной подборке "Наши в Каннах" предлагаем отдельно обсудить их образы и посмотреть, как они проводят время на фестивале.

Российская делегация в этом году получилась довольно многочисленной. Кто-то приехал представлять свой фильм, кто-то — вести рабочие переговоры с представителями западного кинорынка, ну а кто-то просто рад был попасть на крупное светское мероприятие после столь долгого перерыва.

Так, Наталья Османн отправилась в Канны вместе с мужем Мурадом Османном, который является одним из продюсеров фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Вчера картину на красной дорожке вместе со съемочной группой представляли Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юрий Колокольников и Чулпан Хаматова.





Мурад и Наталья Османн с сыном

Сам режиссер в Канны приехать не смог (из-за условного срока по делу "Седьмой студии" до 2023 года ему нельзя покидать Россию), но его команда обеспечила "эффект присутствия". На дорожку актеры вышли со значками с портретом Серебренникова, а затем подключили его по видеосвязи. Картину публика встретила овациями. Среди зрителей были также Надежда Оболенцева и Софья Капкова.

Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Юрий КолокольниковЗначок с Кириллом СеребренниковымКирилл СеребренниковФото из инстаграма Надежды ОболенцевойСофья Капкова и Юлия ПересильдЧулпан ХаматоваЭлла и Илья Стюарт, Светлана Устинова





Иван Дорн с женой





Софья КапковаНадежда Оболенцева и Софья КапковаПавел Буря, Илья Стюарт, Мурад Османн, Юрий Колокольников, Светлана Устинова, Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова

Приехала в Канны и экс-возлюбленная Эдриана Броуди Лара Лието (настоящее имя — Лариса Тяка). Впрочем, встреча с бывшим в ее планы явно не входила. Пока Броуди позировал на премьере "Французского вестника" с новой избранницей Джорджиной Чапман, Лара получала награду на церемонии World Influencers And Bloggers Awards 2021, которая прошла в отеле Martinez.





Лара Лието в Ziad Nakad





Ну а теперь предлагаем оценить и другие парадные образы звезд.





Светлана Устинова в Dior и украшениях Messika









Светлана Устинова в Dior и украшениях Messika





Светлана Устинова и Илья Стюарт





Наталья Османн в Belik и украшениях Pomellato









Наталья Османн в Alberta Ferretti и украшениях Bvlgari





Полина Пушкарева в Ziad Nakad













Екатерина Мцитуридзе в Elisabetta Franchi





Екатерина Мцитуридзе в Yana Dress





Оксана Бондаренко в Belik, Екатерина Мцитуридзе в Genny и Виктория Борисевич в Dior





Юлия Пересильд в Tegin









Чулпан Хаматова в Alexander Terekhov





Евгения Маркова в RasarioЕвгения Маркова в Rasario и украшениях ChopardЕвгения Маркова в RasarioЯн Гэ в Saint Laurent и с сумкой Bvlgari













Анна Александрова









Наташа Поли в Valentino





Лена Ленина