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Наши в Каннах: как Светлана Устинова, Наталья Османн, Юлия Пересильд и другие проводят время на фестивале

Наши в Каннах: как Светлана Устинова, Наталья Османн, Юлия Пересильд и другие проводят время на фестивале

Позади уже половина Каннского кинофестиваля, и за это время мы видели немало звездных выходов на красную ковровую дорожку. Добрались до Лазурного Берега и российские звезды, в том числе Светлана Устинова, Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Надежда Оболенцева, Ян Гэ, Екатерина Мцитуридзе и другие. В традиционной подборке "Наши в Каннах" предлагаем отдельно обсудить их образы и посмотреть, как они проводят время на фестивале.

Российская делегация в этом году получилась довольно многочисленной. Кто-то приехал представлять свой фильм, кто-то — вести рабочие переговоры с представителями западного кинорынка, ну а кто-то просто рад был попасть на крупное светское мероприятие после столь долгого перерыва.

Так, Наталья Османн отправилась в Канны вместе с мужем Мурадом Османном, который является одним из продюсеров фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Вчера картину на красной дорожке вместе со съемочной группой представляли Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юрий Колокольников и Чулпан Хаматова.


Мурад и Наталья Османн с сыном

Сам режиссер в Канны приехать не смог (из-за условного срока по делу "Седьмой студии" до 2023 года ему нельзя покидать Россию), но его команда обеспечила "эффект присутствия". На дорожку актеры вышли со значками с портретом Серебренникова, а затем подключили его по видеосвязи. Картину публика встретила овациями. Среди зрителей были также Надежда Оболенцева и Софья Капкова.


 


Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников
Значок с Кириллом Серебренниковым
Кирилл Серебренников
Фото из инстаграма Надежды Оболенцевой
Софья Капкова и Юлия Пересильд
Чулпан Хаматова
Элла и Илья Стюарт, Светлана Устинова


Иван Дорн с женой


Софья Капкова
Надежда Оболенцева и Софья Капкова
Павел Буря, Илья Стюарт, Мурад Османн, Юрий Колокольников, Светлана Устинова, Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова

Приехала в Канны и экс-возлюбленная Эдриана Броуди Лара Лието (настоящее имя — Лариса Тяка). Впрочем, встреча с бывшим в ее планы явно не входила. Пока Броуди позировал на премьере "Французского вестника" с новой избранницей Джорджиной Чапман, Лара получала награду на церемонии World Influencers And Bloggers Awards 2021, которая прошла в отеле Martinez.


Лара Лието в Ziad Nakad


Ну а теперь предлагаем оценить и другие парадные образы звезд.


Светлана Устинова в Dior и украшениях Messika



Светлана Устинова в Dior и украшениях Messika


Светлана Устинова и Илья Стюарт


Наталья Османн в Belik и украшениях Pomellato



Наталья Османн в Alberta Ferretti и украшениях Bvlgari


Полина Пушкарева в Ziad Nakad




Екатерина Мцитуридзе в Elisabetta Franchi


Екатерина Мцитуридзе в Yana Dress


Оксана Бондаренко в Belik, Екатерина Мцитуридзе в Genny и Виктория Борисевич в Dior


Юлия Пересильд в Tegin



Чулпан Хаматова в Alexander Terekhov


Евгения Маркова в Rasario
Евгения Маркова в Rasario и украшениях Chopard
Евгения Маркова в Rasario
Ян Гэ в Saint Laurent и с сумкой Bvlgari




Анна Александрова



Наташа Поли в Valentino


Лена Ленина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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