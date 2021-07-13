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Нераспакованную видеоигру Super Mario продали на аукционе за рекордные $1,5 млн

Нераспакованную видеоигру Super Mario продали на аукционе за рекордные $1,5 млн
На Heritage Auctions в Далласе (США) 11 июля продали нераспакованную компьютерную игру Super Mario 64 1996 года за рекордные 1,56 млн долларов. Предыдущая рекордная цена для видеоигры принадлежала Legend of Zelda — рекорд продержался два дня.

Об этом сообщает аукционный дом.

В Heritage Auctions отметили, что состояние копии видеоигры «захватывает дыхание». Также там назвали Super Mario одной из самых продаваемых видеоигр на Nintedo 64.
За два дня до продажи Super Mario аукционный дом продал редкую версию фэнтезийной видеоигры Legend of Zelda, которую создали во время ограниченного производственного цикла в конце 1987 года. Стоимость лота составляла 870 тысяч долларов — тогда это была рекордная цена для видеоигры на аукционе.

«Legend of Zelda знаменует начало одной из важнейших саг в играх. Ее историческое значение нельзя уменьшить, это настоящий коллекционный предмет», — отметил специалист по видеоиграм Heritage Валар Маклеки.

Тремя месяцами ранее на аукционе продали еще одну копию Super Mario. Стоимость лота составляла 660 тысяч долларов, что для апреля 2021 года было рекордной ценой для видеоигры.

Игра Super Mario одна из наиболее успешных видеоигр — с 1985 года продали 58 млн ее копий. Super Mario выпустила в 1986 году японская компания Nintendo. В ней рассказывается о Грибном королевстве, которым руководит принцесса Тоудстул. Ее похищает Баузер, правитель злого племени Купа. Освободить принцессу должны два брата-итальянца — сантехники Марио и Луиджи.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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