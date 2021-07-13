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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 июля 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 июля 2021 года

Начинается вторник, который по статистике является самым продуктивным днем недели. Нумерологи рассказали о том, каким будет этот день и оправдает ли он свой статус самого лучшего дня для работы и дел по дому.


Назвать этот вторник простым и благоприятным точно не получится, но числа сегодня на нашей стороне. Добиться успеха и получить то, чего вы хотите от жизни, можно при помощи простейшего самовнушения. Не теряйте уверенности в себе.

Число-покровитель 13 июля 2021 года

Чтобы понять. каким будет этот вторник, нужно узнать, какое число будет управлять энергетическими потоками. Для этого необходимо сложить все цифры даты и прибавить порядковый номер вторника — 2. 1+3+0+7+2+0+2+1+2=18. 1+8=9.

Получается, что у руля сегодня Девятка. Это число является последним в нумерологическом порядке, поэтому оно обладает особой энергетикой. Девятка — это помощник для отстающих и для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Сегодня всем, кто по каким-то причинам испытывает проблемы, можно ждать помощи от Вселенной. Именно поэтому главным символом данного дня становится луч света, олицетворяющий надежду и силу воли, веру в лучшее.



События 13 июля из прошлого

Прошлое порой может рассказать нам о будущем больше, чем нам кажется. Давайте обратимся за помощью к событиям, которые могут быть синхронизированы с энергетикой Девятки.

Хоть Девятка и последнее по порядку число нумерологии, это не значит, что сегодня не стоит начинать новых дел. 13 июля отправились в плавание Витус Беринг в 1728 году и Джеймс Кук в 1778 году. Первому удалось открыть пролив, названный впоследствии Беринговым, а второй совершил первое в мире кругосветное путешествие с запада на восток.

13 июля 1897 года Гульельмо Маркони получил патент на радио. Старайтесь сегодня двигаться к своим целям. Девятка обязательно даст вам возможность преуспеть в этом. Не стоит лениться в этот день.

13 июля 2018 года был представлен миру рентгеновский аппарат, который позволяет получать трехмерные снимки. Это день инноваций. Не бойтесь применять новые технологии и методы в попытках достичь целей.

Советы нумерологов на этот вторник


Старайтесь быть предельно внимательными. Вселенная может посылать нам знаки, которые помогут в решении проблем. Прислушивайтесь к своей интуиции, особенно если нет надежды на логику и опыт.

Нумерологи рекомендуют отказаться от стратегии «достичь цели любой ценой». Если кто-то предложит вам пойти на хитрость или обман ради решения проблем, не соглашайтесь. В такие дни, как этот, последствия безнравственных поступков могут быть ужасными.

Вы легко можете встретиться с неуступчивостью со стороны окружающих. Никто не захочет помогать вам до тех пор, пока не увидит, что вы сделали то же самое. Особенно четко это будет прослеживаться на дорогах. Уважайте других участников движения, будь то пешеход или другой водитель.

Боритесь с тревожными мыслями. Они могут появляться без причин и портить настроение в течение всего дня. Развлеките себя или пообщайтесь с кем-то позитивным, чтобы победить апатию, злобу или грусть.

Талисманы удачи на 13 июля

Это не самый благоприятный день для финансовой активности, поэтому, если вам понадобится потратить деньги, воспользуйтесь помощью финансовых оберегов.

Белый цвет в одежде. Белый олицетворяет собой чистоту и легкость. Обязательно наденьте что-то белое, чтобы идти по жизни с высоко поднятой головой и не падать духом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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