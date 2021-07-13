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Образ дня: Рианна в цветной шубе и A$AP Rocky в ушанке на съемках клипа в жарком Нью-Йорке

Образ дня: Рианна в цветной шубе и A$AP Rocky в ушанке на съемках клипа в жарком Нью-Йорке

33-летняя Рианна и 32-летний Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, не скрывают от публики своего романа и часто появляются на публике вместе. Расставаться они, похоже, не хотят ни на минуту, и теперь мы точно знаем, что работа у них тоже не повод для разлуки! Вот уже несколько дней в Бронксе, Нью-Йорк, проходят съемки клипа, участие в которых принимает и Рианна, и A$AP Rocky. Подробностей о данном проекте пока нет, но папарацци внимательно следят за работой съемочной группы.


A$AP Rocky и Рианна

От одного взгляда на модные образы певицы на этот раз может случиться тепловой удар! В разгар лета ей пришлось позировать в шубе из искусственного меха и дубленке! А температура в Нью-Йорке сейчас составляет в среднем 27 градусов.




Вчера съемочной площадкой стал балкон на пожарной лестнице одного из зданий, откуда пара не торопилась спускаться. Влюбленные непринужденно общались и улыбались фотографам.

Рианна позировала в пестрой шубе из мужской коллекции Louis Vuitton, шортах, кашемировом бандо и мюлях на платформе Amina Muaddi. Надо отметить, что Раким не отставал от своей возлюбленной и не заставил ее одну носить зимние вещи — сам рэпер позировал в ушанке.





Днем ранее съемки проходили прямо на тротуаре. Рианна прогуливалась по улице в длинной дубленке Loewe и корсете из архивной коллекции Dolce & Gabbana 2005 года.




Напомним, что это уже не первый совместный творческий опыт музыкантов. Еще в 2013 году A$AP Rocky выступал на концерте Рианны в рамках ее мирового тура Diamonds и участвовал в записи песни Cockiness. Сама певица, в свою очередь, снялась в клипе рэпера Fashion Killa.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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