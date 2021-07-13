От Сингапура до Монте-Карло: где отдыхают дочки российских миллиардеров этим летом

Вадим Карасев

Лето — традиционный сезон отпусков, но вот уже второй год подряд выбор направлений весьма ограничен из-за коронавируса. Впрочем, наследницам капиталов российских бизнесменов и мировая пандемия не помешала отказаться от посещения излюбленных мест отдыха: от Мальдив до Монте-Карло. В нашем материале показываем, как проводят лето Мария Чигиринская, Диана Манасир, Тата Карапетян и другие дочки "форбсов".

Самым насыщенным лето, похоже, вышло у 23-летней Маши Чигиринской, которая в этом году развелась с мужем Симоном Крутиром. Девушка уже успела побывать на Кипре, а сейчас проводит время в Монте-Карло.





Маша Чигиринская с подругой на Кипре





Маша Чигиринская в Монте-Карло

На Лазурный Берег отправилась и 21-летняя Диана Манасир, которая в этом году также оказалась в статусе разведенной женщины (наследнице нефтяного магната, впрочем, уже приписывают роман с Климом Комаровым, сыном председателя совета директоров металлургической группы ЧТПЗ Андрея Комарова).

Свой отдых она начала в Сен-Тропе, ну а сейчас уже переместилась в Портофино, где остановилась в пятизвездочном отеле Belmond Hotel Splendido (цены за ночь там сейчас стартуют от 73 тысяч рублей).





Диана Манасир

А вот 25-летняя Кристина Озимкова, дочь совладельца группы компаний "Ташир" Романа Озимкова, похоже, решила примкнуть к тренду на внутренний туризм. Вместо пальм и белоснежных песчаных пляжей у нее в инстаграме фото на фоне Исаакиевского собора. В Санкт-Петербург девушка съездила в конце июня, ну а сейчас, судя по фото, снова проводит время в Москве.





Кристина Озимкова

18-летняя Кристина Кесаева, дочь президента группы компаний "Меркурий" Игоря Кесаева, которая в прошлом году попала в рехаб, в июне отправилась в Сингапур, где побывала в знаменитом баре со смотровой площадкой на высоте 282 метров над уровнем моря 1-Altitude.

Куда дальше отправилась девушка, судить сложно — вместо достопримечательностей в ее инстаграме появлялись новые фото из других баров. Судя по комментариям, друзья еще ждут возвращения Кесаевой в Москву — она пообещала, что прилетит в июле.





Кристина Кесаева









У 16-летней Саши Гинер, внучки президента ЦСКА Евгении Гинер, лето прошло в работе. Девушка активно развивает свою певческую карьеру и выступает с группой Cosmos girls — они появились и на "Премии Муз-ТВ", и на фестивале "Жара". Последний раз Саша отдыхала еще в мае на Мальдивах, ну а теперь она отправилась на отдых в Форте-дей-Марми вместе со своей семьей.





Саша Гинер на Мальдивах





Саша Гинер

Ну а Тата Карапетян выбрала для отдыха Грецию. Недавно она опубликовала фото из отеля Four Seasons Hotel Astir Palace Hotel в Афинах, где стоимость номера за ночь сейчас стартует от 186 тысяч рублей.





Тата Карапетян