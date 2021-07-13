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Победителями Всероссийского конкурса «Страна открытий» стали 100 школьников из 50 регионов России

Победителями Всероссийского конкурса «Страна открытий» стали 100 школьников из 50 регионов России

Победителями Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов «Страна открытий» стали 100 школьников из 50 регионов России, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

Всего участие в конкурсе приняли более 25 тысяч подростков в возрасте 15–17 лет.

Участники конкурса представляли свой родной край. Они записывали видеоролики и выкладывали их на платформе TikTok. Школьники рассказывали о местных промышленных производствах, достопримечательностях, музеях, парках и других местах, достойных внимания туристов. Конкурс проходил по десяти номинациям. 

«Именно глазами детей мы по-новому узнали о Москве, Карелии, Чувашии, Удмуртии, открыли популярные молодежные точки в Ставрополье и Краснодарском крае, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Нашей главной задачей было привлечь ребят к теме туризма и путешествий по стране: каждый из участников на доступном для сверстников языке и в популярном видеоформате представлял свой регион как уникальное место, которое обязательно нужно посетить. Надеюсь, нам это удалось: мы получили очень интересные видеопроекты, которые действительно вдохновляют на путешествия», - сообщила заместитель главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

«Благодаря конкурсу мы смогли увидеть глазами современных детей всю Россию — страну научных достижений, высокотехнологичных производств, культурного и исторического наследия, умных городов и покорителей космоса. Особенно удивил образ Москвы: оказывается, для школьников столица — это не только классические достопримечательности, но и научные музеи (Политехнический музей, центр «Космонавтика и авиация» и павильон «Нефть»), тематические парковые территории («Зарядье», ВДНХ) и уникальная транспортная система», — отметила председатель столичного Комитета по туризму Екатерина Проничева.

Победу в номинации «Урбанистика» одержала Софья Белышева из Владимира, которая представила видеоролик о главных достопримечательностях одного из самых посещаемых туристами городов Золотого кольца. Софья рассказала о Золотых воротах, парке «Липки», Дмитриевском соборе, памятнике Андрею Рублеву и других известных символах Владимира.

Победительницей в номинации «Транспорт и космос» стала Александра Погорелова. В видеоролике школьница представила столичное метро, Московское центральное кольцо, электробусы, велопрокат и каршеринг, а также рассказала о них несколько интересных фактов.

Кирилл Пушкин из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ) представил видеоролик в номинации «Россия глазами детей». В нем школьник рассказал о туристическом потенциале города, в котором есть все: как родовые угодья, где живут коренные народы Севера, так и места, которые позволяют совершить путешествие из зимы в лето, — аквапарк, оранжерея и океанариум.

Дарья Саковская из поселка Лучегорск Приморского края победила в номинации «Энергетика». Для того чтобы снять свой видеоролик, школьница побывала на Приморской ГРЭС — самой большой тепловой электростанции Дальнего Востока.
Победителей конкурса ждет специальная экскурсия по образовательно-туристическим маршрутам Москвы, которая пройдет 15 августа. А с 16 по 20 августа их ждет главный приз — масштабное путешествие на уникальном детском поезде «РЖД». Вместе с известными блогерами школьники посетят Нижний Новгород, Киров, Казань, Самару и познакомятся с высокотехнологичными, историческими и культурными объектами этих городов.

«Детский образовательный туризм является одним из перспективных направлений развития туротрасли. Организация экскурсий для подрастающего поколения и разработка детских туристических программ — важная составляющая как школьного образования в целом, так и воспитания в детях уважительного отношения к культурно-историческим ценностям России. Образовательное путешествие на поезде дает молодежи возможность увидеть разные регионы, познакомиться с железнодорожным комплексом и наследием нашей большой страны», — подчеркнул заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий» организован столичным Комитетом по туризму совместно с Ростуризмом и ГК «Просвещение».

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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