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Правительство России утвердило правила выплат на детей к началу учебного года

Правительство России утвердило правила выплат на детей к началу учебного года

Правительство Российской Федерации утвердило правила выплат на детей к началу учебного года, сообщается на сайте российского кабмина. 

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. 

По указу президента России все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.

Прием заявлений на выплату Пенсионным фондом России (ПФР) начнется с 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и ребенка, реквизиты банковского счета. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.

Пользователи портала госуслуг уже начали получать по электронной почте приглашения для предварительной подачи заявления. Уведомления содержат ссылку на заполненное заявление. Пользователю остаётся только проверить корректность данных и подтвердить автоматическую отправку заявления в ПФР. Если пользователь не получил такое уведомление, начиная с 15 июля ему потребуется самостоятельно заполнить заявление в своём личном кабинете на портале госуслуг.

Первые выплаты семьи получат уже 16 августа. Таким образом, у родителей будет время собрать детей в школу.

О новой мере поддержки семей с детьми объявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года. Указ об этом был подписан 2 июля.

# Общество
По материалам: edu.ru

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