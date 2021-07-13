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Путин назвал общей бедой возникновение в последние годы "стены" между Россией и Украиной

Путин назвал общей бедой возникновение в последние годы "стены" между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин назвал большой общей бедой и трагедией возникновение в последние годы "стены" между РФ и Украиной. Об этом говорится в его статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

"Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства", - говорится в статье.

Как подчеркнул глава государства, его слова о том, что русские и украинцы - один народ и единое целое, это "не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам". "Говорил об этом не раз, это мое убеждение", - отметил Путин, объясняя свое решение подробно изложить свою позицию по этой теме и поделиться оценками сегодняшней ситуации.

Больше трети из всего объема статьи в почти 40 тыс. знаков - обзор исторических событий, касающихся русских и украинских земель - от Древней Руси до распада СССР.

"Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории", - отметил Путин. Он пояснил, что в рамках статьи невозможно охватить все события, произошедшие более чем за тысячу лет, поэтому он остановился только на поворотных моментах, о которых, по его мнению, важно помнить и в России, и на Украине. 

В остальной части публикации Путин дает оценку исторической подоплеке формирования нынешней территории Украины, делится мнением о взаимоотношениях между Москвой и Киевом в постсоветский период и о текущем состоянии российско-украинских связей, о политике украинских властей и о ситуации на Донбассе, а также о других аспектах украинской темы.

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По материалам: uposters.ru

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