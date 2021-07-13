Радужная обезьяна пришла в библиотеку с огромным пенисом. Она должна была привить детям любовь к чтению

Вадим Карасев

Британских родителей возмутил актер в костюме радужной обезьяны, пришедший на мероприятие для детей с пристегнутой грудью и пенисом, сообщает Daily Mail.

Родители обвиняют в случившемся совет по вопросом труда, ответственный за организацию скандального мероприятия в библиотеке Redbridge, которое должно было сподвигнуть детей к летнему чтению.



"Пожалуйста, дайте обоснование данным непристойным костюмам, которые были показаны семьям публично. Это действительно необходимо?" — возмутился пользователь Хас Ахмед.

Родители считают, что за случившееся кто-то должен поплатиться своей работой. "Это невероятно. У нас абсолютно утерян моральный компас как у общества?" — сказал один из них.

В настоящее время проводится расследование, касающееся того, как были потрачены деньги налогоплательщиков для найма актеров. Советник по вопросам труда Джас Атвал извинился за произошедшее, заявив, что он в ужасе из-за субботнего инцидента в библиотеке.

Как писал NEWSTES, ранее сотни немок прокатились по Берлину с голой грудью в защиту женщины, которую выгнали из аквапарка за отсутствие лифчика.