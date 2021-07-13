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Рекордное число смертей от коронавируса снова зафиксировали в России

Рекордное число смертей от коронавируса снова зафиксировали в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:45  Автор: Иван Рощепий



В России за сутки от коронавируса скончались 780 человек — это максимум за всё время пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

На первое место по числу смертей вышел Санкт-Петербург — там зафиксировали 108 летальных исходов. В Москве — 103, в Иркутской области — 32. Общее число умерших достигло 144 492.

Также за последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 4991 — в Москве, в Московской области — 2550, в Санкт-Петербурге — 1936.

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Наименьший прирост зарегистрирован в Татарстане (0,19 процента), Кировской области и Чувашии (0,22 процента).

Всего за время пандемии выявлено 5 833 175 случаев заражения коронавирусом.

Полностью выздоровели 19 566 человек, в общей сложности — 5 236 214 пациентов.


#здоровье #здравоохранение


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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