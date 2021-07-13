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Россия предложила США заключить соглашение по вопросам экологии

Россия предложила США заключить соглашение по вопросам экологии

20:35  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Россия предлагает США подписать единое соглашение по вопросам экологии, климата и природы. Об этом сообщил по итогам встречи со спецпосланником главы Белого дома Джоном Керри сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

«На встрече я выдвинул идею о подписании между нашими странами соглашения, которое объединяло бы экологию, климат и природу. Россия и США обладают крупнейшими природными ресурсами, от которых во многом зависит, как быстро мы сможем восстановить экологию. Надеюсь, эта инициатива будет рассмотрена», сообщил депутат агентству ТАСС.

По его словам, на встрече обсуждалось будущее планеты. «По этому поводу у нас общая озабоченность. В этой связи говорили о консолидации усилий двух стран по ликвидации накопленного экологического ущерба. Мы пришли уже к критической точке, необходимо принимать кардинальные решения. И политика здесь должна отойти на второй план, а будущее наших детей и внуков должно стать определяющим».

Стороны также обсудили ситуацию в Арктике и Антарктиде. «Здесь также пересекаются наши интересы», — отметил депутат.

Фетисов призвал проработать решение, каким образом можно оградить живущих на планете людей от таяний льда, отметив, что если он попадет в Мировой океан, то окажутся затопленными территории, где живут сегодня миллиарды людей. «Мы подтвердили сегодня, что без объединения усилий и ресурсов эту проблему будет невозможно решить», — рассказал посол ООН.

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Спецпредставитель президента Соединённых Штатов по вопросам климата прибыл в Москву в понедельник, 12 июля, его визит продлится до 15 июля. У Керри запланированы встречи с представителями российского кабмина, в ходе которых стороны обсудят вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата.

Накануне во время переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым Керри приветствовал готовность России работать по климатической повестке. 


#экология #США

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По материалам: pnp.ru

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